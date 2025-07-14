陳冲：搬不走的近鄰 是好是壞就看彼此如何互處

新世代金融基金會董事長陳冲14日表示，中共常委兼副總理何立峰，7月中旬訪日時，對自民黨幹事長講了一句看似普通卻值玩味的話：中日是搬不走的近鄰。搬不走的近鄰，可以做正面解釋，也可以做負面看待！遠親不如近鄰說的是前者，惡鄰纏身不散指的是後者，就看彼此如何互處。

陳冲說，十九世紀中葉，墨西哥引進美國移工開發德克薩斯，結果因德克薩斯意圖獨立，又擬併入美國，引發美墨戰爭(1846-1848)，雙方各折損萬餘人後，美國取得勝利，墨西哥割讓一半領土(包括現今的德州、加州等七州)，只換回象徵性的補償1,825萬美元，從此Manifest Destiny一辭不脛而走。不過每當川普指責墨西哥的非法移民時，墨國民眾想的恐怕是那塊土地究竟是誰的？難道鄰居互動只看胳膊粗細？

基於歷史淵源，美墨關係總有一些疙瘩，直到二十世紀後期，為因應歐洲共同市場的誕生，雷根總統倡議北美共同市場，逐漸促成1994的NAFTA(北美自由貿易協定)，自此加拿大、美國、墨西哥成為領土緊密相連的自由貿易區，共生共榮，三國基於比較利益彼此均受益不少。但是否從此同床共枕過著幸福的生活？

陳冲表示，2016年川普初次當選，認定美國榮景不再，與製造業就業流失同歸咎於自由貿易，強勢要求重啟NAFTA談判，並且於2018年八、九月分別與加、墨達成新協議，近乎霸凌的手法，鄰里皆印象深刻。此番川普二度掌權，連聲斥責芳鄰後，上周末連續對墨西哥、加拿大發函祭出30%及35%的對等關稅，視自由貿易協定於無物，墨西哥恐怕也只能慨嘆：搬不走的近鄰。

1969年，由物理學轉經濟學的Jan Tinbergen教授，拿下諾貝爾首屆經濟學獎，其知名的貿易引力模型，長篇大論，簡單言之，就是「兩經濟體貿易總量，與雙方GDP乘積成正比，與距離的平方成反比」，換言之，如兩者都是經濟強權、而距離又很近，彼此頻繁貿易應是再自然不過的事。Tinbergen的說法，無非是為「搬不走的近鄰」做學術的包裝，也間接在半世紀前預告川普團隊，任何扭曲市場、保護主義、背離自由貿易的舉措，皆非長遠之計。何況是已有協定的近鄰！

在抗戰勝利八十周年前夕，何立峰對日本人談搬不走的近鄰，是否暗指倭寇擾華、日本參與八國聯軍、甲午戰爭、日軍侵華的斑斑史蹟？還是期待鄰居彼此應強化供應鏈的合作(發揮Tinbergen效果)? 抑或是暗示近鄰合縱是面對美國連橫的最佳策略？

陳冲表示，搬不走的近鄰，其實是複合的訊息，而他毋寧相信，言者心中想的是先賢司馬光在一千年前的名言: 王者不欺四海，霸者不欺四鄰，在國際現勢，欺可以是欺騙，也可以是欺凌。欲成就王道者，對天下皆不可欺騙欺凌；欲成就霸業者，至少不可欺騙欺凌鄰國，換言之，不論採取合縱還是連橫策略，誠信最重要。對華府如此，對北京也是如此！

許多政治人物說，什麼時代還在講誠信？司馬光在資治通鑑還有一段話：所利不能藥其所傷，所獲不能補其所亡，豈不哀哉！