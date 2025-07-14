15年努力終見成效 統一精工小北加油站解除污染整治列管

環境部於日前公告解除臺南市統一精工小北加油站土壤及地下水污染整治場址列管。該場址歷時15年治理與改善，污染物濃度已低於土壤及地下水污染監測標準，成為今年度臺南市轄內第2個成功解除列管的污染整治場址。

環境部解釋，這案最早始於2003年，經當時行政院環境保護署（現改制為環境部）發現加油站的地下水遭到污染，即展開調查與應變管理，臺南市政府並於2006年公告本場址為地下水污染控制場址及管制區，後於2007年11月經當時行政院環境保護署（現為環境部）公告為「地下水污染整治場址」。後因擴大調查、地籍重測等因素，於2024年4月又修正公告為「土壤及地下水污染整治場址」。

統一精工公司自2009年核定整治計畫後開始進行改善，為確保計畫的精確性及效能，在環境部的督導下，由臺南市政府召集及地方機關及專家學者，定期審查整治進度並提供技術建議，確保整治工作符合既定標準。經過多年來各方的持續努力，污染物濃度已全面符合法規標準，成功達成整治目標，今年7月1日也順利解除列管。

環境部強調，污染土壤與地下水的恢復是一項需長期投入資源與專業的艱鉅任務，加油站因地下形式儲油槽發生洩漏不易察覺，環境部除了積極推動加油站定期監測申報並落實自主管理，以預防土壤及地下水污染，也呼籲業者應加強儲槽加注口及加油機等防污設施日常巡檢工作及定期自行監測，並汰舊換新設施設備，避免因儲槽管線設備老舊而發生洩漏。如有洩漏，應盡速採取應變必要措施，並於3小時內通報所在地環保局。環境部將持續推動並嚴格監督企業落實污染防治責任，維護民眾健康，守護國土環境，朝向環境永續的目標穩健邁進。