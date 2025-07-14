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勞長洪申翰體驗汽車噴漆 思考職人與產業需求

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部長洪申翰體驗汽車噴漆，和汽車噴漆職類國手楊婷喻學習技能。勞動部／提供
勞動部長洪申翰體驗汽車噴漆，和汽車噴漆職類國手楊婷喻學習技能。勞動部／提供

勞動部長洪申翰14日在臉書分享，人生第一次體驗汽車噴漆，因為再過幾天就是全國技能競賽，他和汽車噴漆職類國手楊婷喻學習技能。他表示，從勞動部的角度來說，必須更在意兩件事：來參加技能競賽而投入學習的職人，未來職涯是否順利；產業需求端，是否能讓職人適才適所。

洪申翰認為，人生第一次體驗汽車噴漆，「真的很不容易！」再過幾天，就是一年一度的全國技能競賽，他也利用一點空檔，和汽車噴漆職類國手──楊婷喻，學習技能，聽楊婷喻述說其職人之路。

洪申翰說，楊婷喻在就讀高職時，學科和術科的成績並不出色，後來，進入台北科技大學車輛工程系「產學訓專班」，在勞動力發展署中彰投分署受訓，也接觸到汽車噴漆，企業也提供資源，讓楊婷喻全心學習。

洪申翰也說，經過努力不懈的練習，2019年，楊婷喻遠赴俄羅斯參加第45屆國際技能競賽，為台灣奪得第一面汽車噴漆金牌。現在的她，在企業中，除了第一線噴漆工作，也擔任教導新進員工、訓練師傅、協助國手培訓的工作，到各校和培訓單位指導及經驗分享。

洪申翰表示，當然他很清楚，有和楊婷喻一樣經歷、拿到國際賽金牌的職人，是極少數。從勞動部的角度來說，必須更在意兩件事情：

第一，這些來參加技能競賽而投入學習該職類的年輕人，他們未來在銜接職場、職涯發展上，能不能更順利？能不能更發揮所長？

第二，產業需求端，是否能讓這群富有技能的職人能夠適才適所？讓這群長期投入技能的職人們，能夠成為產業穩定發展的人才？

洪申翰提到，有很多產業界的朋友告訴他，台灣在一些領域中常常缺乏一些技術人才，而台灣的技職體系中，其實有很多肯做、願意學習的年輕人。如何讓勞動部、企業以及校園之間的合作關係更深化、更擴大，這是除了舉辦技能競賽以外，勞動部必須繼續努力做的。

洪申翰指出，如果還想了解更多技能職類，他邀請大家，7月17日至19日到南港展覽館，共同見證各職類的選手如何展現技術，他也會到現場，為選手們加油打氣！

全國技能競賽有哪些職類？

青年組：工業機械、資訊網路布建、集體創作、機電整合、CAD 機械設計製圖、CNC 車床、CNC 銑床、行動應用開發、商務軟體設計、銲接、建築舖面、汽車板金、飛機修護、配管與暖氣、電子、網頁技術、電氣裝配、工業控制、砌磚、粉刷技術與乾牆系統、漆作裝潢、自主移動機器人、家具木工、門窗木工、珠寶金銀細工、花藝、美髮、美容、服裝創作、西點製作、汽車技術、西餐烹飪、餐飲服務、汽車噴漆、造園景觀、冷凍空調、資訊與網路技術、平面設計技術、健康照顧、冷作、模具、展示設計、外觀模型創作、麵包製作、 工業4.0、3D 數位遊戲藝術、雲端運算、網路安全、旅館接待、數位建設BIM、工業設計技術、機器人系統整合、中餐烹飪、國服、板金、鑄造等56職類。

青少年組：CAD機械設計製圖、商務軟體設計、電子、網頁技術、電氣裝配、工業控制、漆作裝潢、自主移動機器人、花藝、美髮、餐飲服務、平面設計技術及3D數位遊戲藝術等13職類。

勞動部長洪申翰體驗汽車噴漆，和汽車噴漆職類國手楊婷喻學習技能。勞動部／提供
勞動部長洪申翰體驗汽車噴漆，和汽車噴漆職類國手楊婷喻學習技能。勞動部／提供

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