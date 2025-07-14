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經濟部前政次陳正祺加入美商亞洲集團 擔任資深顧問

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
經濟部前政次陳正祺。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
經濟部前政次陳正祺。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

公共政策專業諮詢機構美商亞洲集團（The Asia Group）宣布，邀請經濟部前政務次長陳正祺擔任資深顧問，常駐台北。陳正祺是美商亞洲集團在台的首位資深顧問，也實踐亞洲集團為客戶將台灣商業潛力極大化的長期承諾。

陳正祺將為美商亞洲集團帶來他在台灣公共部門逾30年的豐富經驗和專業知識，特別是在台灣經濟政策和國際貿易領域。亞洲集團介紹陳正祺曾深度參與台灣貿易談判業務，在擔任經濟部次長期間，負責監督全方面關鍵且重要的經貿領域，包括貿易政策和推廣、出口管制、戰略性投資與審查，以及促進台灣的國際經濟合作。

美商亞洲集團管理合夥人唐偉康（Kurt Tong）大使表示，邀請陳正祺加入，亞洲集團將在台灣及更廣泛的印度-太平洋地區，為國際及本地客戶持續提供量身訂製的策略諮詢服務。陳正祺則表示，期待協助客戶及與全球夥伴合作，協助他們在遇到政策與商業的交匯處境時，做出重要且明智決策，推動更多正面的商業成果。

美商亞洲集團自2024年在台北設立集團在台灣的辦公室，目前台灣市場由集團合夥人陳澍（George Chen）和台灣辦公室協理邱琬捷（Catherine Chiu）共同領導，台灣已成長為美商亞洲集團最繁忙的印太區域運營中心之一，美商亞洲集團在台客戶包括科技、消費品、生命科學和金融服務等行業的全球領先企業。

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