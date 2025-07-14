美國提高對銅關稅 間接突顯精煉銅的重要性與銅礦的稀缺性

街口投信整理，根據MINING.COM報導，美國總統川普宣布對所有精煉銅徵收 50% 的關稅，這表明川普為加強美國對世界上最普遍的材料之一的生產做出深遠的努力。川普宣布將於8月1日開始徵收關稅，但沒有透露太多細節，但據知情人士透露，該關稅將包括精煉銅；由於討論是私下進行的，這些知情人士不願透露姓名。

精煉銅是美國進口金屬中最大的類別，將其列入關稅清單將產生廣泛影響。精煉銅對電網、建築、汽車製造和消費性電子產品至關重要；彭博新聞先前報導稱，半成品也將被課稅。

根據MINING WEEKLY的報導，智利官員表示，如果美國總統川普對精煉銅而非電線等銅製品徵收 50%的關稅，美國的銅買家將付出高昂的代價，智利約占美國銅進口總量的70%，不過，最終支付這筆稅金的是美國買家—銅線、銅棒和銅管等中間形態銅的製造商，由於美國近一半的銅需求依賴進口，他們別無選擇。

街口投信表示，若美國對精煉金屬徵收關稅，美國買家將承擔更高的成本，並為美國銅產品製造商帶來不小的壓力，而一旦加徵關稅之後，美國消費者必將動用先前累積的庫存，進而影響需求，造成銅價在短期內出現波動，但在清潔能源、電網、電動車等相關產業需求的推動下，銅礦乃至精煉銅的重要性與稀缺性將日益明顯，並成為銅價長線的有力支撐。