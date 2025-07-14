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印度、美國紛傳消息 油價短中長期不看淡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
市場臆測美國恐對俄羅斯原油祭出制裁。 (路透資料照片)
市場臆測美國恐對俄羅斯原油祭出制裁。 (路透資料照片)

美國總統川普表示，美國會透過北約向烏克蘭提供武器，同時於7月14日針對俄羅斯發表「重大聲明」。市場臆測美國恐對俄羅斯原油祭出制裁，推升12日油價上揚超過2.5%。

國際能源總署表示，原油需求受到夏季煉油廠為滿足旅行和發電需求的支撐，使得全球石油市場可能比表面上看起來更加緊張。而短期需求強勁的另一個跡象是，沙烏地阿拉伯8月預計向中國大陸運送約5,100萬桶原油，這將是兩年多來最大的一次原油運輸。

另外，2025年上半年，印度大幅增加從美國和巴西的原油進口量，標誌著在全球動盪加劇和供應風險重新調整的背景下，印度與非歐佩克供應國的戰略關係進一步深化。根據標普全球大宗商品洞察的最新數據，今年1月至6月，美國對印度的原油出口量年增51%，達到每日27.1萬桶，高於去年同期的每日18萬桶。這一增長源自於多種因素的共同作用。印度國營煉油業者一直試圖避免採購受到OPEC+波動和中東地區供應中斷的影響。

值得留意的是，美國能源公司已連續第11周削減營運的石油和天然氣鑽井平台數量，這是自2020年7月COVID-19疫情導致燃料和能源需求下降以來的最低水準；街口投信表示，未來恐將影響到美國的原油產量與供給，並推升油價走高。

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