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董座人選卡關 新光三越明再開董事會

聯合報／ 記者陳佩嘉／台北報導

新光三越上周五董事會因大股東對人事案喬不攏宣告流會，明天（十五日）將重新召開董事會，據了解，泛新光集團已喊出維持既有經營團隊，由董事長吳東昇、總經理吳昕陽，繼續完成上一屆未完成的ＩＰＯ（首次公開發行）使命，並讓台中店盡速恢復營運，期望各方董事放下歧見，共同為新光三越的未來努力。

消息來源指出，上周五取代原董事吳昕昌的新董事吳東亮，在談話會質疑現任董事長吳東昇未交棒第三代；吳東亮多次對外表達，希望讓年輕一代接手新光三越。

泛新光集團認為，二○二三年交辦給董事會的使命尚未完成，包括新光三越的ＩＰＯ計畫、公司治理的修正，以及新光三越台中店的恢復營運。

針對ＩＰＯ議題，泛新光集團認為，還要借重吳東昇過去在證券業及民意代表的歷練，努力推動。

至於新光三越台中店，現任總經理吳昕陽是第一任台中店店長，更是責無旁貸，應該是目前最優先順序。

董事 新光三越 IPO

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