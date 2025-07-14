綠電好市多強攻購售電 台智電擬包下離岸風電1GW

由經濟部主導成立、有「綠電好市多」之稱的台智電，正積極推展綠電購售電服務，已規劃與離岸風電區塊開發3-1期、3-2期簽下1百萬瓩（GW）綠電，標配20年、十年，其中最小包裝為5千瓩 （MW），並規劃遠期契約，供企業選購綠電，滿足國內供應鏈RE30、RE50企業需求。

台智電總經理鄭亦麟日前表示，目前綠電交易市場主要是光電，選擇多，門檻較低；2030年後，光電及風電將成為綠電供應雙主軸，風電將成為主流。依經濟部規畫，2030年競價風場（即3-1、3-2期），現已簽署行政契約供應量可達5.5GW，推估一年發電量230多億度綠電可進入市場。

台智電作為綠電大盤商，一方面統購離岸風電，協助風場售電，藉由簽署購售電合約（CPPA），助開發商取得融資並完成興建；另方面，將統購風電分銷，轉成小包裝賣給國內企業，協助企業買到綠電。

台智電是由中鋼（2002）、中油、中華電信、及日月光投控、聯華電子、東和鋼鐵等泛官股與民營等企業組成。台智電並已於4月取得中華信評、標準普爾A-等評等結果，7月初獲公平會同意結合，具足夠條件與離岸風電開發商簽署CPPA，早已與3-1期、3-2期風場展開洽談，目標簽下1GW綠電。

市場人士表示，若企業現直接跟風場買電，CPPA合約年限最少25年、最低採購量至少50MW（每年2-2.5億度），且須具投資級國際信評；若採購量及合約年限未達門檻，將影響CPPA簽約意願，綠電報價亦缺乏議價空間。

為協助國內企業購買綠電，台智電統購1GW綠電後，將提供彈性商品，包括提供小包裝最低5MW產品，及年期彈性，將離岸風電長約拆分為短年期，與遠期合約商品等。