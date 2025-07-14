快訊

溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

台智電增資至20億 股東擴至14家

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

繼取得國際信評、通過公平會獲准結合後，台智電預計在今年下半年增資至15億至20億元，股東由目前三家規劃增至14家，董事會規劃為七席。

目前台智電股東有中鋼（2002）、耀華玻璃、ITIC等三家；公平會日前通過台灣智慧電能公司申報的結合案，核准由中鋼、中油、中華電信、日月光、聯電、東鋼等六家事業共同經營台智電之購、售電業務，也代表這六家業者為台智電潛在董事，對公司具有一定控制力。

台智電在今年下半年將增資至14家股東，包括泛官股部分有中鋼、中油、中華電信等三家各持股12.5%、耀華玻璃持股約10%，以及ITIC、台灣高鐵；民間企業則有日月光、聯電、東鋼、長春石化、東元集團、中美晶、台達電、世界先進等，每家持股5%至10%。

股東 中鋼 中華電信

延伸閱讀

企業包場生態永續電影 日月光攜手推動綠色未來

外媒稱正討論「收購美頁岩氣資產」 中油：不排除具前景合作選項

1字頭中鋼真香？老牛曝妻套7年：投資前提是獲利、同是國營台電虧4千億

中油、中鋼當淨零領頭羊

相關新聞

綠電好市多強攻購售電 台智電擬包下離岸風電1GW

由經濟部主導成立、有「綠電好市多」之稱的台智電，正積極推展綠電購售電服務，已規劃與離岸風電區塊開發3-1期、3-2期簽下...

台智電增資至20億 股東擴至14家

繼取得國際信評、通過公平會獲准結合後，台智電預計在今年下半年增資至15億至20億元，股東由目前三家規劃增至14家，董事會...

聚恆科技緊急調度儲能櫃 支援台南後壁災區供電

受丹娜絲颱風重創，台南多區出現大規模停電，至今部分行政區尚未全面恢復供電，台電正全力搶修中。為協助災區居民度過缺電難關，...

長庚國際能源響應能源署號召 推出緊急儲能系統供民眾充電

針對近日強烈颱風重創台灣多地，導致多處地區長時間大規模停電，能源署緊急向儲能產業發出支援號召。長庚國際能源董事長王貴雲於...

台科技專家：川普關稅稅率是浮動的 具「去中化」戰略意義

美國總統川普關稅措施不斷，本週陸續致函各國通知8月1日起將課徵的新關稅。長期研究地緣政治的科技專家表示，美國關稅稅率將是...

工研院創新儲能設備馳援颱風災區 力挺前線英雄

中颱丹娜絲重創全臺近2,500支電線桿，遠超過2015年強颱蘇迪勒創下的近千支斷桿紀錄，台電同仁不分日夜連日搶修，目前幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。