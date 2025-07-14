台智電增資至20億 股東擴至14家

繼取得國際信評、通過公平會獲准結合後，台智電預計在今年下半年增資至15億至20億元，股東由目前三家規劃增至14家，董事會規劃為七席。

目前台智電股東有中鋼（2002）、耀華玻璃、ITIC等三家；公平會日前通過台灣智慧電能公司申報的結合案，核准由中鋼、中油、中華電信、日月光、聯電、東鋼等六家事業共同經營台智電之購、售電業務，也代表這六家業者為台智電潛在董事，對公司具有一定控制力。

台智電在今年下半年將增資至14家股東，包括泛官股部分有中鋼、中油、中華電信等三家各持股12.5%、耀華玻璃持股約10%，以及ITIC、台灣高鐵；民間企業則有日月光、聯電、東鋼、長春石化、東元集團、中美晶、台達電、世界先進等，每家持股5%至10%。