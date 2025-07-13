獨／台幣升值壓力...央行查出口商拋匯出新招 要求檢具「避險損益報告」

外資匯出力道趨緩，使得台幣上周五終結「連五貶」轉升值，從而也使台幣匯價本周再度面臨升值壓力，而央行盯匯市的重點，也再度回到出口商。據透露，央行現在對於出口商查拋匯更嚴格，除了要求必須檢具國外廠商下單購貨的證明文件來證明「需求量」之外，另外還新要求一份報告，亦即要求廠商出具「避險損益報告」，尤其央行還將回溯廠商過去的避險損益情況，倘若因為避險反而大賺，這時恐怕拋匯申請將被「打回票」。

所謂的避險損益報告，央行要檢視的重點主要有二大，一是在於該廠商在海外各公司避險交易的情況，再者是該廠商在避險交易之後到底是賺還是賠？尤其倘若是賺的話，到底賺多少？倘若該廠商在避險交易之後大賺，就會遭懷疑表面上避險，實則「炒匯」。

匯銀人士指出，最常見的手法，就是一方面賣出遠期外匯（DF），但另一方面又買進NDF（無本金交割遠期外匯），亦即在境內及境外的美元市場價差拉大之下，廠商透過境外NDF和境內DF這種「兩手策略」來從避險交易裡套利，甚至廠商還會指定其海外子公司、分公司分別作避險交易，來掩護其「炒匯」的事實。

匯銀人士指出，由於在台灣境內不能買NDF，因此出口商若看升台幣，而且想套利的話，就會趁著台幣NDF因為升值預期而放大折價空間時，在海外買台幣的NDF，然後在台灣賣出DF或美元，但此時就會使台幣升值壓力更強，所以現在央行要去檢視廠商的避險交易損益報告，不希望廠商以避險之名結果是炒匯賺大錢。

而不只出口商，進口商過去也曾有轟轟烈烈的炒匯傑作。知情人士指出，在2020年所發生的大型糧食進口商炒匯事件，由於當時也是台幣看升，匯價表現的時空背景和現在非常近似，因此使央行不敢掉以輕心，除了對外資採取T+1制度，要求今日買股，隔天資金才能進來之外，也同時對每日都在市場積極拋匯的出口商嚴查交易證明文件，近來最新要求則是檢舉避險損益報告書，而且倘若被認定是炒匯，就得把美元空單回補，亦即把拋出去的美元給買回來。