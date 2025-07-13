聚恆科技緊急調度儲能櫃 支援台南後壁災區供電
受丹娜絲颱風重創，台南多區出現大規模停電，至今部分行政區尚未全面恢復供電，台電正全力搶修中。為協助災區居民度過缺電難關，聚恆科技主動響應台南市政府經濟發展局緊急調度需求，11日上午提供一台100kW/215kWh儲能櫃送抵台南後壁鄉仕安社區活動中心，提供居民臨時充電與應急用電。
聚恆科技表示，本次調度的儲能櫃為移動式工商一體機，單次充電約可支援8000支iPhone同時充飽，為災區居民提供穩定且便利的臨時電力來源。聚恆總經理周曉艷表示，面對災害發生，公司即刻動員專業技術團隊，徹夜充電備妥設備，並於今日派遣團隊進駐現場，協助完成安裝，確保社區居民能安心充電。
同時業者也承諾，儲能櫃將無償支援至台電全面修復當地電力為止，並將持續視現場需求彈性調整支援規模，全力協助災區居民度過停電過渡期。
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