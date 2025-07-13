長庚國際能源響應能源署號召 推出緊急儲能系統供民眾充電

針對近日強烈颱風重創台灣多地，導致多處地區長時間大規模停電，能源署緊急向儲能產業發出支援號召。長庚國際能源董事長王貴雲於第一時間得知災區民眾所面臨的困境與不便後，秉持高度的社會責任感，隨即指示公司各部門全面配合能源署之調度與需求，展現企業在關鍵時刻的行動力與社會關懷。

長庚國際能源工程部在接獲指示後，立即啟動應變評估作業。針對災區實際民生用電需求，團隊迅速設計搭載110V標準插座的緊急儲能系統，讓民眾能方便地為手機、手電筒、收音機及行動輔具等必要裝置充電。為確保現場用電安全無虞，工程人員更於夜間投入程式與線路的修改作業，設置輸出功率限制，並於次日凌晨完成測試與驗證，確保系統運作穩定可靠後，即刻派員趕赴災區現場進行安裝。

長庚國際能源於台南學甲、麻豆及台南白河等三處重災區，共部署六套緊急儲能系統。每套系統具備90kWh儲能容量與六組110V插座，提供穩定電力來源，滿足民眾緊急充電與照明需求，協助災區居民度過斷電初期的艱難時刻，有效提升災後生活安全與便利性。

長庚國際能源表示，公司深刻理解災後電力供應對民眾生活復原的關鍵性。在能源署的專業指導下，公司將持續投入資源，並與何岫聰博士等領域專家密切合作，共同強化台灣的防災與救災韌性。展望未來，長庚國際能源將致力於建構更具彈性之備援電力網絡，提升面對極端氣候事件時之整體應變能力。