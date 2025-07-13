科技應援不缺席 工研院創新儲能設備馳援災區、力挺前線英雄

中颱丹娜絲重創全臺近2,500支電線桿，遠超過2015年強颱蘇迪勒創下的近千支斷桿紀錄，台電同仁不分日夜連日搶修，目前幾乎已完全復電。

工研院以科技應援，「挺」臺灣，在災情期間緊急調度「E-CUBE」移動式光儲系統，攜手新創公司氫豐馳援氫燃料電池，提供災區民生、醫療、基地台等緊急用電。

為力挺台電日夜奔波的搶修英雄，工研院亦主動開放六甲院區員工宿舍，作為台電人員安心休憩據點，整備後再出發。

面對大量電線桿倒塌，要在短時間復電，對人力、物力，均是前所未見的考驗，有台電同仁泡水工作，也有多位員工家人在網上表示「家人已經多天沒回家了」，網友大讚 「謝謝，有你們真棒」。為了使命必達，台電人員超過12小時每天早出晚歸，清晨就出門、凌晨才拖著疲憊身軀收工，工研院無條件提供六甲院區溫暖的落腳處，供應飲水、熟食與盥洗設施等資源，全力作為台電搶修人員的後盾。四天內已有超過300位檢修英雄進駐，讓這群早出晚歸、風雨無懼的前線人員得以短暫歇息、補充體力，早日完成關鍵任務，點亮每一盞燈，溫暖每一個家！

由於災區多為年邁長者獨居，急需投入人力協助清理或重建家園，工研院啟動院內關懷措施，宣布有受災重建需求的同仁，可彈性申請停班或遠距工作，協助同仁兼顧家庭與工作，安心度過特殊時期。同時，工研院響應號召，鼓勵同仁踴躍申請志工假，就近協助救災，發揮社會責任，一起行動聚集力量，齊力共度難關。

此次風災，為緊急協助供電與強化南部供電系統，工研院與災區指揮中心緊急協調太陽光電業者，調度相關儲能設備與備援發電機，優先支援災區臨時據點與公所備援用電，也讓救災、重建進度不受影響。工研院也調派自行研發的儲能設備 「E-CUBE」，進駐災區，進駐包含永安宮在內的多個社區據點，協助提供基本電力與充電服務，支撐災後的第一線需求。「E-CUBE」為整合光電發電、儲能與低碳備用電力的移動式光儲系統，頂端設置太陽能板與儲能設備，且具備模組化與可擴充特性，可快速部署的綠電系統，在缺電期間提供手機、照明、醫療器材等關鍵用電，隨時供民眾攜帶充電線與插頭使用。

因停電影響社區廣播，兩位災區里長徒步逐戶通知 E-CUBE 供電訊息，現場來了許多民眾排隊充電，部分有長照需求的民眾，也被家屬推輪椅來「E-CUBE」，為醫療設備充電，家屬焦急地表示，原本家中仰賴抽痰器維生的孩子，在設備即將沒電的關鍵時刻，所幸「E-CUBE」及時抵達，穩定供電讓醫療器材恢復運作，成功化解燃眉之急。