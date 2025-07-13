遊戲機台9成簡體字？經部：已發文業者將修評鑑規定

媒體報導，遊戲機台有9成是簡體字，可能影響兒童與青少年識字和文化認同。經濟部表示，已關注此問題，近期發文給業者，要求機台送審時需將外觀和介面文字調整為繁體中文，也將盡快完成修法，將機台文字等納入評鑑規定。

媒體今天報導，走進電子遊戲場，如同走進「小中國」，因10台遊戲機台有9台是簡體字，兒童與青少年可輕易接觸，可能對識字與文化認同造成潛移默化影響。

經濟部表示，近期已發現遊戲機台出現簡體字的問題，前幾週已發文給遊戲機公會業者，現在機台送評鑑時都要調整成繁體中文，無論是機台外觀、介面文字送評鑑時若有簡體中文，皆需調整為繁體中文。

經濟部強調，由於原本的管理辦法並無特別規範機台文字使用，已研議修正評鑑規定，將召開意見交流會之後，盡快完成修法。

經濟部表示，未來評鑑規定完成修法後，規定一定要使用繁體中文，廠商若以簡體中文送審就不會通過，不能在相關場域放置未經評鑑許可的遊戲機。

為執行電子遊戲機評鑑分類，經濟部成立「電子遊戲機評鑑委員會」，電子遊戲機製造商及進口商，應於製造或進口前，就其軟體，向經濟部申請核發評鑑分類文件，並於出廠或進口時，向經濟部申請查驗，合格者，發給機具類別標示證。

依據規定，廠商應檢具應備文件申請檢驗，且電子遊戲場業者不得陳列、使用未經中央主管機關評鑑分類及公告的電子遊戲機及擅自修改已評鑑分類的電子遊戲機。