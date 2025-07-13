聽新聞
0:00 / 0:00

中油傳收購美頁岩氣 學者：增加能源來源雖好但有潛在風險

聯合報／ 記者陳儷方鄭朝陽／台北報導
能源學者梁啟源。圖／彰化高中提供
能源學者梁啟源。圖／彰化高中提供

中油繼與美簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書後，再加碼尋求投資美國頁岩油氣礦區機會。能源學者梁啟源表示，美國頁岩油的生產與中東石油生產方式不同，頁岩油成本較高，但美國氣的生產卻有競爭力。

他表示，長期來看，台灣需要天然氣，若能從美國取得更多天然氣，有助掌握於提高對天然氣供給的掌握，也有機會因市場競爭而能買到較好的價格。

至於美國的頁岩油是否有競爭力，梁啟源表示，中東原油生產成本每桶十美元，但美國既有頁岩油田每桶原油成本卅美元，若是新開發油田，每桶成本四十五至五十美元，影響美國頁岩油市場競爭力不光是生產成本，還有國際行情因素。

目前國際油價回跌，即使以伊開戰，油價也無力突破每桶八十美元關卡，梁啟源說，若美國增加原油生產，則OPEC+以減產來控制油價下滑的難度會增加。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠認為，從能源開發分散多元的角度來看，中油此舉是正常的業務發展，潛在風險是未來頁岩氣量產後的銷售管道、價格與對象，是否受制川普政府。

黃正忠指出，開採頁岩氣的另一個顧慮是對生態與地質的衝擊，如果技術上能克服，也能把衝擊降到最小，站在國家能源安全的角度，正面看待中油在全球能源的布局。

頁岩油 美國 油價 天然氣 國際油價 原油價格 中油 中東

延伸閱讀

美國致力擺脫對大陸依賴 懷俄明州新礦場將開採稀土

台海有事將出力？傳五角大廈力推議題 要求日本、澳洲表態立場

稅率遭提高至30%！川普公布第四波關稅名單 歐盟不滿發聲

外媒稱正討論「收購美頁岩氣資產」 中油：不排除具前景合作選項

相關新聞

關稅、通膨、財報 考驗美股漲勢

美國股市十一日收跌，標普五百指數從歷史新高價位回落，反映美國總統川普升高對加拿大關稅威脅加劇不確定性。未來一周隨著美企第...

中油傳收購美頁岩氣 學者：增加能源來源雖好但有潛在風險

中油繼與美簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書後，再加碼尋求投資美國頁岩油氣礦區機會。能源學者梁啟源表示，美國頁岩油的...

傳收購美頁岩氣 中油：美開採技術成熟

台美對等關稅談判之際，傳出中油正進行收購美國頁岩氣製造資產的討論。中油並未否認，表示中油在全球各地礦區都有投資評估，而美...

台美貿易談判增籌碼？路透：中油擬收購美頁岩氣資產

台美正對關稅展開談判，路透十一日引述三位知情人士報導，為了確保台灣經濟發展所需的天然氣供應，中油正初步討論收購美國頁岩氣...

台電負債比近94% 累計虧損4514億

台電千億撥補案卡關，截至今年五月底台電負債比高達百分之九十三點九，舉債受限，不利台電籌資，長期不利電源開發及電網韌性等重...

電價委員許舒博預期 官方可能提全面調漲方案

撥補台電一千億元預算落空，牽動十月電價，電價審議委員會委員、商總理事長許舒博預期，下次電價審議會官方提出的版本，可能會是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。