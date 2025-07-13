中油傳收購美頁岩氣 學者：增加能源來源雖好但有潛在風險

中油繼與美簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書後，再加碼尋求投資美國頁岩油氣礦區機會。能源學者梁啟源表示，美國頁岩油的生產與中東石油生產方式不同，頁岩油成本較高，但美國氣的生產卻有競爭力。

他表示，長期來看，台灣需要天然氣，若能從美國取得更多天然氣，有助掌握於提高對天然氣供給的掌握，也有機會因市場競爭而能買到較好的價格。

至於美國的頁岩油是否有競爭力，梁啟源表示，中東原油生產成本每桶十美元，但美國既有頁岩油田每桶原油成本卅美元，若是新開發油田，每桶成本四十五至五十美元，影響美國頁岩油市場競爭力不光是生產成本，還有國際行情因素。

目前國際油價回跌，即使以伊開戰，油價也無力突破每桶八十美元關卡，梁啟源說，若美國增加原油生產，則OPEC+以減產來控制油價下滑的難度會增加。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠認為，從能源開發分散多元的角度來看，中油此舉是正常的業務發展，潛在風險是未來頁岩氣量產後的銷售管道、價格與對象，是否受制川普政府。

黃正忠指出，開採頁岩氣的另一個顧慮是對生態與地質的衝擊，如果技術上能克服，也能把衝擊降到最小，站在國家能源安全的角度，正面看待中油在全球能源的布局。