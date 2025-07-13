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關稅、通膨、財報 考驗美股漲勢

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導

美國股市十一日收跌，標普五百指數從歷史新高價位回落，反映美國總統川普升高對加拿大關稅威脅加劇不確定性。未來一周隨著美企第二季財報季開鑼、六月通膨數據出爐，美股這波漲勢將承受考驗。

美股三大指數周五同步收跌。三大指數周線全面下挫，標普五百跌百分之○點三，那斯達克跌百分之○點一，道瓊跌幅約百分之一。

川普揚言對加拿大一些進口產品課徵百分之卅五關稅，並警告可能對其餘國家提高稅率，使貿易衝突緊張氣氛再升高。他接受ＮＢＣ訪問時表示，可能把對多數貿易夥伴國的基本稅率從百分之十，提高到百分之十五至廿。

Miller Tabak分析師馬雷說：「股市看跌，因為川普關稅立場變得更鷹派。在市場超買且估值高昂之際，市況拉回整理的時機已臻成熟。」

過去一周來，貿易緊張再度成為市場關注焦點。隨著關稅大限到期又延長、美國對日本、巴西、加拿大等大型貿易夥伴提高關稅，無不牽動投資人敏感神經。

展望未來一周，市場關注焦點轉向企業財報。摩根大通、美銀（BofA）、高盛等六家大型銀行預定本周公布第二季財報。

投資人也將緊盯本周公布的經濟報告，外界最關注十五日出爐的六月消費者物價指數（ＣＰＩ）。路透訪調經濟學家估計，ＣＰＩ月增率將攀升至百分之○點三。周三的生產者物價指數（ＰＰＩ）和周四的零售銷售，同樣受重視。

通膨 財報 美股 川普

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