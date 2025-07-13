還原擋下撥補決策過程…朱立倫：要政院揪光電弊案 再討論補貼

立法院未納撥補台電一千億，國民黨主席朱立倫昨還原決策過程，強調當時要行政院保證揪出光電弊案，也不再亂漲電價，再討論補貼台電。

他說，這四年已補貼台電三千億，在野支持台電員工，但堅決反對民進黨錯誤能源政策，每年補貼還繼續漲電費，還拿人民血汗錢去買既貴又有弊案的「綠友友」光電、綠電。

「我們把弊案打掉，支持台電員工好不好？」朱立倫昨為黨籍立委王鴻薇站台宣講反惡罷，他說，台電獲得國家高額補助，有無漲電價？有無反省錯誤能源政策？而且還在搞光電弊案、綠電貪汙，所以他跟黨團講得很清楚，不要讓工商界誤以為國民黨不支持台電，「我們很支持台電員工，但堅決反對光電、綠電弊案，堅決反對民進黨錯誤能源政策」。

媒體也問民眾黨主席黃國昌，台電未獲撥補，是否擔心綠營操作物價上漲都是在野黨害的？黃國昌說，這就是非常典型沒針對問題根源討論，就要企圖不斷甩鍋，企圖造成恐慌。

黃國昌說，台電本來都是盈餘，後來不斷虧損，到現在負債累累，還不斷漲人民電價、物價，拿三千億人民的稅金去補貼，肥的只有誰？只有這群「綠友友」，民進黨繼續操弄，模糊問題焦點，奉勸民進黨，台灣人民是有智慧的。

民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧說，行政院一千億元撥補台電改善電纜地下化、強化電網韌性，藍白不給就是不給。綠委張宏陸說，撥補台電的一千億不但可以避免台灣物價上漲，讓工商業有好的發展，更可以進行電纜地下化等加強電網韌性工程，這才是重中之重。