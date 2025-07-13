撥補雖落空 2個因素10月電價凍漲機率高

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，台電千億撥補落空，外界預期十月電價恐要漲百分之五。但因美國即將公布對等關稅，衝擊國內產業，加上全球需求走緩，國際燃油價格有機會走跌，十月電價凍漲機率高。經濟部能源署昨日表示，持續爭取撥補經費，維持台電營運。

經部將續爭取撥補

經濟部能源署昨日發出新聞稿指出，台電近年因配合政府凍漲電價政策，以穩定物價、保障民生，已先行吸收超過六千億元成本，對台電財務造成沉重壓力。經濟部持續爭取撥補經費，但仍有三千億元未補足。外界解讀，經濟部態度是，先爭取撥補，不希望漲電價波及百工百業。

經濟部預計九月召開電價費率審議會，決定十月電價。

台電千億撥補遭立院刪除，經濟部昨日新聞稿指出，近日南部飽受颱風侵襲，台電全力投入災後搶修，維持供電穩定，但是遺憾的是，立法院多次刪除政府對台電撥補預算，延宕加強電網韌性時程，嚴重損害公用事業財務穩定，亦有違尊重專業原則。

截至今年五月底，台電累計虧損四五一四億元。今年前五月稅前虧損二八五億元，虧損較去年同期縮小一半。接下來六月起實施夏月電價，可多挹注台電營收。此外，如果以伊中東戰事未惡化，加上全球經濟成長趨緩，國際油價、天然氣價有機會回穩等，都有機會縮小台電今年虧損。台電年初時預估，今年還會再虧四百多億元。

另據了解，雖然特別條例千億撥補遭刪，但政院仍可再提追加預算千億，持續跟國會溝通；對此，經濟部表示，要以何種方式繼續爭取撥補，都可以討論。但政界人士分析，要繼續爭取撥補，執政黨應是等七月大罷免投票結果再做決定。

先前有立委提出補助千億須附帶決議凍漲電價。能源署強調，現行電價調整依法為電價費率審議會職責，凍漲電價將破壞電價審議獨立運作機制，且電價費率無法反映燃料價格及經濟情勢變化，將影響台電財務穩定性，呼籲電價調整仍應依照現行電價審議機制辦理。