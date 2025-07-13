台美貿易談判增籌碼？路透：中油擬收購美頁岩氣資產

台美正對關稅展開談判，路透十一日引述三位知情人士報導，為了確保台灣經濟發展所需的天然氣供應，中油正初步討論收購美國頁岩氣製造資產事宜。該報導說，面對將關稅政策與擴大進口美國能源掛鉤的川普政府，台灣也將因此獲得政治籌碼。

美國正為了擴大出口能力，而興建更多座液化天然氣（ＬＮＧ）工廠。若最後敲定，該公司將取得美國天然氣資產的所有權，以獲取天然氣。

中油對此並未否認，表示中油在全球各地礦區都有投資評估，而美國的頁岩油氣開採技術成熟且領先，若有機會，就不排除進行評估。

消息人士說，中油近月在研究收購公共或私募股權支持、活躍於頁岩層領域的天然氣製造商資產，而頁岩層攸關現有或未來的ＬＮＧ工廠，像美國德州東部和路易斯安那州的海恩斯維爾頁岩油氣田。

消息人士還說，中油也考慮收購較成熟的資產，像阿帕拉契盆地的馬塞勒斯頁岩，該大型盆地橫跨了美國東北部及東南部，由於技術上的進步，讓營運商能用更低的鑽探成本開採更多的碳氫化合物，因此近年獲得更多買家關注。

但消息人士提醒，尚未保證敲定任何協議，中油仍可能收購其他地方的資產。

根據船舶追蹤公司Kpler資料數據，台灣的ＬＮＧ進口量近十五年來穩定增加，去年為二一七八萬公噸。

中油三月才與美國阿拉斯加天然氣管線開發公司（ＡＧＤＣ）簽協議，同意購買ＬＮＧ，並投資阿拉斯加ＬＮＧ計畫。

一位消息人士說，中油也有興趣收購私人投資的美國能源管理公司Aethon Energy Management部分海恩斯維爾資產。Aethon Energy Management正與日本三菱商事談判出售整家公司，但不保證能談成。對此，Aethon Energy Management不予置評。

根據美國能源情報署（ＥＩＡ）統計，海恩斯維爾每天產量約四點三六億立方公尺，為全美第三大天然氣產區，在外國買家和投資公司眼中是有吸引力的選項。阿帕拉契盆地則是美國最大天然氣產區，根據能源情報署數據，每天產量約十點三億立方公尺。

學者：恐成中油投資無底洞

根據財報，中油到去年止已連續虧損五年，累計虧損金額達六九一億元，財務狀況堪慮，中油認為虧損是因為配合政府穩定物價政策，吸收油氣價格漲幅所致，曾多次反映希望政府能取消亞鄰最低價機制。另外，今年初，中油董事長方振仁曾表示，持續向經濟部爭取增資或補貼，以優化財報，在負債比近百分之九十三的情況下，中油如何籌措資金投資美國油氣資產，值得關注。

能源學者梁啟源則表示，中油並未說明將投資哪些頁岩油氣礦區，暫時無法評論，但相信中油會有考量；不過，他最擔心的是中油被逼著去投資阿拉斯加的天然氣管線， 由於途經環境敏感地帶，環保團體及民主黨長期以來都持反對立場，投資風險極高，有可能成為中油投資的無底洞。