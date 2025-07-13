千億撥補沒了！國際油價有機會走跌 台電10月電價 凍漲機率高

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，台電千億撥補落空，外界預期10月電價恐要漲5%。因美國即將公布對等關稅，衝擊國內產業，加上全球需求走緩，國際燃油價格有機會走跌，10月電價凍漲機率高。經濟部能源署昨（12）日表示，持續爭取撥補經費，維持台電營運。

經濟部能源署昨日發出新聞稿指出，台電近年因配合政府凍漲電價政策，以穩定物價、保障民生，已先行吸收超過6,000億元成本，對台電財務造成沉重壓力。經濟部持續爭取撥補經費，但仍有3,000億元未補足。外界解讀，經濟部態度是，先爭取撥補救台電，不希望漲電價波及百工百業。

經濟部預計9月召開電價費率審議會，決定10月電價。依規定，台電將會報告財務及成本結構，也會表達爭取調漲電價以永續經營，但是否要調漲電價，將由電價費率審議會決定。

台電千億撥補遭刪除，經濟部昨日新聞稿指出，近日南部飽受颱風侵襲，台電全力投入災後搶修，維持供電穩定，但遺憾的是，立法院多次刪除政府對台電撥補預算，延宕加強電網韌性時程，嚴重損害公用事業財務穩定，亦有違尊重專業的原則。

據透露，經濟部現在立場就是先爭取預算撥補，穩住台電經營，不希望調整電價，影響百工百業。

截至今年5月底，台電累計虧損4,514億元。今年前五月稅前虧損285億元，虧損較去年同期縮小一半。接下來6月起實施夏月電價，可多挹注台電營收。此外，若以伊中東戰事未惡化，加上全球經濟成長趨緩，國際油價、天然氣價有機會回穩等，都有機會縮小台電今年虧損。台電年初時預估2025年還會再虧400多億元。

另據了解，雖然特別條例千億撥補遭刪，但政院仍可再提追加預算千億，持續跟國會溝通；對此，經濟部表示，要以何種方式繼續爭取撥補，都可以討論。但政界人士分析，要繼續爭取撥補，執政黨應是等7月大罷免投票結果再做決定。

先前有立委提出補助千億須附帶決議凍漲電價。能源署強調，現行電價調整依法為電價費率審議會職責，凍漲電價將破壞電價審議獨立運作機制，且電價費率無法反映燃料價格及經濟情勢變化，將影響台電財務穩定性，呼籲電價調整仍應依照現行電價審議機制辦理。



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