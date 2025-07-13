台電負債比高達93.9% 舉債受限 不利公建投資

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台電千億撥補案卡關，截至今年5月底台電負債比高達93.9%，舉債受限，不利台電籌資，長期不利電源開發及電網韌性等重大公共建設投資。

台電虧損主要來自售電，依台電財報顯示，今年前五月台電每度售電成本為3.94元，高於去年3.71元，主要是今年初中油接連調漲氣價，因此發電成本仍高，台電每賣一度電要賠0.37元。

但台電同時須配合經濟發展、政府能源轉型政策，持續開發電源及用電需求，穩定產業供電，今年固定資產投資計畫高達2,690億元，創下近年投資高峰。

其中今年台電要執行專案計畫達1,457億元，包括攸關半導體廠先進製程量產2奈米、3奈米的南科超高壓變電所擴建、寶山超高壓變電所新建工程，以及興達電廠燃氣機組更新建計、通霄電廠第二期更新改建、大林電廠燃氣機組更新改建等，都是國家重大投資計畫。

截至今年5月底，台電負債達2.6兆元，長短期借款達1.7兆元，負債比93.9%，比去年同期93.4%還要惡化。台電累計虧損4,514億元。台電主管表示，台電累虧嚴重，若無政府撥補，又不能調漲電價，財務持續惡化，舉債能力受高度限制。因此爭取以國庫撥補直接打銷部分虧損，使台電財務大幅改善，以利長期持續投資重大公共建設。

台電

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