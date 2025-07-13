路透：中油想買美頁岩氣資產 增加政治籌碼…

路透引述三位知情人士報導，為確保台灣經濟發展所需天然氣供應，台灣中油正初步討論收購美國頁岩氣製造資產事宜。

該報導說，面對將關稅政策與擴大進口美國能源掛鉤的川普政府，台灣也將因此獲得政治籌碼。

若最後敲定，該公司將加入愈來愈多亞洲企業行列，在美國正為了擴大出口而興建更多座液化天然氣（LNG）工廠時，取得美國天然氣資產所有權，以獲取天然氣。

對此，台灣中油公司表示，國內99%以上能源都來自進口，要確保來源，勢必要持續評估投資上游礦區，但無法評論特定礦區。

消息人士說，台灣中油近月在研究收購公共或私募股權支持、活躍於頁岩層領域的天然氣製造商資產，頁岩層攸關現有或未來的LNG工廠，像美國德州東部和路易斯安那州的海恩斯維爾頁岩油氣田。

消息人士還說，台灣中油也考慮收購較成熟資產，像阿帕拉契盆地的馬塞勒斯頁岩，該大型盆地橫跨美國東北部及東南部，由於技術進步讓營運商能用更低鑽探成本開採更多碳氫化合物，因此近年獲更多買家關注。

不過消息人士提醒，尚未保證敲定任何協議，台灣中油仍可能收購其他地方資產。