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勞部15日公布無薪假人數 預期關稅明朗化 才會出現明顯趨勢

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
勞動部15日將公布最新無薪假統計，由於產業界觀望氣氛濃厚，加上新台幣升值影響，就業市場的變化受到關注。 聯合報系資料照
勞動部15日將公布最新無薪假統計，由於產業界觀望氣氛濃厚，加上新台幣升值影響，就業市場的變化受到關注。 聯合報系資料照

美國總統川普陸續公布各國對等關稅，產業界高度關注台美談判情形。勞動部15日將公布最新無薪假統計，由於產業界觀望氣氛濃厚，加上新台幣升值影響，就業市場的變化受到關注。

勞動部前次公布無薪假統計是在7月1日，人數減少17人，整體態勢持平，尚未有大幅休假人員異動。不過，產業觀望氣氛濃，有待關稅進一步明朗化，才會有更明顯的趨勢。

美國關稅影響加上匯率波動，讓出口製造業進退維谷，連帶牽動企業對於無薪假的調整。根據勞動部統計，截至7月初為止，因受美國對等關稅影響，實施無薪假的企業有42家，人數1,236人；跟6月中旬相比，家數增加四家，人數增加47人。

不過，7月初實施無薪假企業為171家，實施人數2,878人；跟6月中旬相比，整體家數增加11家，人數減少17人。勞動部表示，兩期相較而言，是比較持平的，儘管受美國關稅影響增加47人，但差異其實不太大。

各界關心未來勞動市場的變化，但因美國對台關稅尚未明朗，產業界對於無薪假調整實施的態度觀望，故勞動部持續密切關注。因應台美關稅衝擊，勞動部提醒，可透過勞雇協商縮短工時及調整薪資，由政府依無薪假前後薪資差額50%核發薪資補貼。

美國關稅及匯率波動，影響的不只是無薪假，還有最低工資。勞動部日前召開「最低工資審議會暨諮詢會聯席會」，會中多數委員指出，關稅、匯率，及2026年元旦將上路的歐盟碳邊境調整機制（CBAM），對於勞資雙方以及最低工資都有衝擊。

最低工資聯席會中，多數委員指出美國關稅對於我國下半年經濟發展、物價水準、勞工權益、事業單位營運，都會造成一定程度的影響，希望政府妥善研議，有效協助業界。

有資方委員特別提到，CBAM過去兩年多經歷調整期，2026年元旦即將實施，台灣有六個產業會受到影響，包括鋼鐵、水泥、鋁、肥料、電力與氫氣等，與製造業密切相關。預估CBAM實施後，對於台灣出口到歐盟的事業單位，成本壓力仍會上升。

美國 最低工資 勞動部

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