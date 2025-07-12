加碼參與美國能源開發 中油評估投資美頁岩油氣

台美對等關稅談判之際，傳出中油正進行收購美國頁岩氣製造資產的討論。中油對此並未否認，表示中油在全球各地礦區都有投資評估，而美國的頁岩油氣開採技術成熟且領先，若有機會，就不排除進行評估。

路透並舉出德州東部和路易斯安那州的Haynesville頁岩油氣田、阿帕拉契盆地的Marcellus頁岩等，但中油對於這些被點名的資產，並沒有評論。

中油發言人林珂如表示，政府有2050淨零目標，因此從現在開始到2050年，天然氣是重要的橋接能源，台灣99％的油與氣都是進口取得，因此提高上游的自有油氣占比，是中油的重要任務。

林珂如指出，中油在全世界各地都有礦區的評估，因為美國頁岩油氣的開採技術成熟，十多年前針對頁岩油氣的水平打井技術相對其他國家先進，中油若有機會針對美國這些技術成熟且品質優良的頁岩油氣礦區的投資，「我們不排除去進行評估」。

林珂如說，評估前，雙方會簽署保密契約、交換資訊才會進行評估，由專業公司針對技術、財務等條件協助中油評估，之後才會決定是否適合油氣田等上游資產的參與。

美國總統川普上任後，台灣積極回應川普縮小美國對台貿易逆差的要求，不僅願意增加採購美國能源，還願意參與開發，今年3月中油已與Alaska Gasline Development Corporation（AGDC）簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，依據協議，中油將採購LNG（液化天然氣），並爭取上游投資參與權。

林珂如指出，中油目前在全球7個國家擁有14個油氣礦區，擁有油氣分配的權益，其中，在查德礦區，中油還擔任礦區經營人；其中一個礦區就在美國加州，生產原油。

林珂如說，中油是從上游探勘到下游銷售各種石化產品的能源公司，參與上游油氣田的開發與投資，可確保油氣能源的穩定取得，如果只做採購，只能確保數量，但有了上游礦區，除了確保開採出來的油氣，身為股東的中油可優先採購之外，礦區獲利也可挹注現金收入，對中油而言，具有整體投資效益。

根據財報，中油至2024年止已連續虧損5年，累計虧損金額達691億元，財務狀況堪慮，中油認為虧損是因為配合政府穩定物價政策，吸收油氣價格漲幅所致，曾多次反應希望政府能取消亞鄰最低價機制，以減少吸收額度，另外，今年初，中油董事長方振仁曾表示，持續向經濟部爭取增資或補貼，以優化財報，在負債比近93％的情況下，中油如何籌措資金投資美國油氣資產，值得關注。