大數字／高雄招商火熱 今年衝千億

高雄市成功引進台積電（2330），將高雄從重工業城翻轉為科技城，目前更在全國招商引資表現中大放異彩，去(2024)年不僅以財政部認可的493億元金額榮登「全國招商王」；今年上半年成果則逾520億元，全年預計總金額將突破1,000億元大關，創下歷年新高。

高雄副市長林欽榮指出，高雄正全力推動都市治理、交通建設、智慧城市、產業轉型與永續環保等各項政策，並成功吸引台積電等全球半導體龍頭進駐設廠，帶動整體供應鏈與科研機構的群聚效應。

這套「以產業帶動都市升級」的策略，正逐步改變高雄長期以來的產業結構與就業型態。

根據財政部公布的2024年民間參與公共建設招商成果，高雄市共成功推動17件招商案，其中十案已完成簽約，經財政部正式認列的民間投資金額達493億元，居全台之首。

此外，包括「高雄捷運橘線O10站聯合開發案」等七案，預計今年上半年簽約，民間投資金額估計達528億元，全年總招商金額高達1,021億元。

這些成果不僅反映高雄市在招商策略與政策引導上的成熟與效率，也象徵南台灣在國內外企業眼中日益提升的投資吸引力。

其中主要招商亮點包括，「左營高鐵科技之心公辦都更案」，該案位於高鐵左營站西側，透過公辦都市更新方式，引入民間資金辦理開發，投資金額居全國最高，將左營高鐵站區打造成北高雄新門戶。

全案總開發量體達8萬坪，預計引進半導體及科技相關產業鏈進駐，提供現代化辦公環境與住宅空間，不僅有助吸引創新人才落腳北高雄，更將推動區域整體升級，成為帶動城市北進的重要引擎。

此外，在南高雄亞洲新灣區已然成為最受矚目的投資熱點之一。該區域不僅吸引鴻海、信驊科技、宏達電等科技大廠投資設點，也陸續進行智慧港口、5G應用、AI發展與綠色能源的布局。

亞灣區的迅速發展，不僅改善了當地的房市與交通，也象徵著高雄市朝向高附加價值科技產業轉型的決心。透過政府政策的引導與企業積極參與，亞灣區正逐步建構高雄未來的科技與經濟核心。

高雄市政府的招商布局不僅侷限於單一區域或產業，另有包括「AI智能高效焚化爐BOT案」等三項促參計畫，預估投資金額近200億元，此外仍有17件規劃中案件預計陸續公告招商，潛在投資金額逾600億元。