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大數字／公辦都更案 投資總額創高

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

高雄市今(2025)年十大都更案的總投資金額將超過1,800億元，預計將創下高雄公辦都更史上的新高點。

國城建設集團總裁洪平森表示，受惠於半導體產業蓬勃發展及台積電進駐，高雄市的商辦、會展及交通轉運等服務設施需求大增。

近年市府積極透過公私合作推動公辦都市更新計畫，迄今已簽約並完工的七大公辦都更案累計投資金額達1,458億元，包括捷運鳳山國中站周邊公辦都更、舊市議會公辦都更案、亞灣區特貿三公辦都更案、岡山新行政中心公辦都更案、左營機20公辦都更案單元一與單元二、左營高鐵科技之心公辦都更案。

其中，深耕南部的國城包辦南台灣五大公辦都更案，投資金額共達360億元，包括高雄首場公辦都更案、位在捷運鳳山國中站旁的「鳳山都更好」；中彰投雲嘉地區首例公辦都更「嘉義都更好」已完銷，創下亮眼銷售佳績。

另外，國揚集團近年積極參與都更市場，成功進取「左營高鐵科技之心公辦都更案」商三A、B基地，投資188億元。

三地集團旗下的尚發營造也陸續取得「左營機20公辦都更案」單元一、單元二，以及「岡山新行政中心公辦都更案」最優申請人，三案總投資額達206億元。

高雄市 都更 岡山

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