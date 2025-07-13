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大數字／祭多項優惠 搶演唱會商機

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

高雄市拚經濟，今年除了引資千億元招商，「演唱會經濟」更是蓬勃發展。統計去(2024)年舉辦超過157場演唱會，創造了171萬人次、57億元的觀光產值，觀光、餐飲、旅宿業樂彎了腰，港都洋溢著滿滿的小確幸，城市整體形象大幅提升，多方受惠。

高市新聞局長項賓和指出，國際巨星、天團輪番到港都開唱，市府祭出場租、娛樂稅減免及搭配交通疏運與商圈優惠加值等服務，成功推動「演唱會經濟」持續發展，今年同樣有多起海內外巨星到港都。

香港藝人陳奕迅世界巡迴演唱會5月底在高雄壓軸，依據市府資料，今年預計會有圭賢、魔力紅（Maroon 5）、RAIN、CNBLUE、凱莉．米洛（Kylie Minogue）、倖田來未、張學友、廣末涼子、江蕙、告五人等堅強卡司陸續開演。

項賓和表示，演唱會涉及層面廣，巨星最在乎的就是演出場地，高雄國家體育場（世運主場館）可容納4.5萬人以上，為綠建築黃金標章場館，場館安全配套完整，加上市府提供行政支援與免收場地與設施設備使用費等誘因，獲得響應「音樂產業氣候公約」與聯合國氣候峰會COP26呼籲的酷玩（Coldplay）等大團青睞。

市府認為，一場接一場成功的演唱會，可促進經濟發展，所以願意提供減免，讓廠商創造更好的環境，讓粉絲願意造訪。

搭配「留客提案」，擴大演唱會經濟效益，同時推出優惠券擴大商圈夜市與夜經濟商機，及搭配特色遊程讓人流、金流多點擴散，還有逐年完善的大眾運輸，多元受惠。

經濟發展 演唱會 成功

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