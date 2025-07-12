10月電費漲定了？台電千億撥補又落空 電價委員：恐提全面調漲方案

撥補台電1000億元預算落空，外界預期10月電價恐將調漲，經濟部表示，仍將繼續爭取撥補經費，但仍有3000億元未補足，電價審議委員會委員、商總理事長許舒博預期，下次電價審議會官方提出的版本，可能會是全面調漲方案，恐將不再考慮民生用電凍漲。

立法院11日三讀通過特別條例，匡列特別預算上限5450億元，不包括撥補台電的1000億元在內，但明定普發現金1萬元給民眾。台電接二連三爭取的千億元補貼再度受挫，近日丹娜絲颱風造成的太陽能光電板重大災情，也讓能源轉型政策再遭抨擊。

經濟部能源署12日發布新聞稿說明，台電近年因配合政府凍漲電價政策，以穩定物價、保障民生，已先行吸收超過6000億元的成本，對台電財務已造成沉重壓力，經濟部持續爭取撥補經費，但仍有3000億元未補足。

台電爭取預算落空，是否將以調漲電價方式來彌補虧損？經濟部表示，電價調整是依《電業法》及相關機制，由「電價審議會」依法獨立審議，並非由經濟部長一人所能決定，部分政治人物刻意曲解部長說法，稱「不能保證不漲價」即為失職為不實指控，經濟部鄭重予以澄清。

據了解，經濟部還在思考是否有其他方式可以協助台電彌補巨額虧損，爭取預算支持一直是方案之一，即使此次失敗，未來也沒有排除不用，總之持續想辦法，盡量以不影響電價的方式來解決，但強調電價是電價審議會決定。

電價調整與否，除了國際能源價格因素之外，還會考量台電的盈虧狀況，知情人士表示，4月電價沒有調漲，並非台電沒有巨額虧損的壓力，而是先釋出善意，希望爭取立法院預算補貼1000億元的支持。

許舒博分析，雖然國際能源價格回穩，但台電面臨成本最低的核電歸零、太陽光電災情損失等窘境，其整體發電成本不見得能與國際能源價格走勢同步，加上1000億元補貼又落空，因此他預期台電於9月電價審議會提出的電價調整版本，工業與民生用電恐將全面調漲。

許舒博指出，經濟部在下次電價審議會上提出的電價方案一定是調漲，只是調漲程度問題，至於電價審議會委員們會如何考量，只能到時候再說。