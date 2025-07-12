快訊

GD還沒唱…粉絲突集體暴動 「天菜男星」現身小巨蛋急躲包廂

去日本注意！「颱風百合」最快今晚生成 路徑曝光恐登陸日本

國民黨大咖雲集！韓國瑜台中輔選車掃 面對提問反常吐4字

聽新聞
0:00 / 0:00

10月電費漲定了？台電千億撥補又落空 電價委員：恐提全面調漲方案

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
1000億元補貼再度落空，電價審議委員推測台電9月電價方案恐爭取全面調漲。圖／聯合報系資料庫
1000億元補貼再度落空，電價審議委員推測台電9月電價方案恐爭取全面調漲。圖／聯合報系資料庫

撥補台電1000億元預算落空，外界預期10月電價恐將調漲，經濟部表示，仍將繼續爭取撥補經費，但仍有3000億元未補足，電價審議委員會委員、商總理事長許舒博預期，下次電價審議會官方提出的版本，可能會是全面調漲方案，恐將不再考慮民生用電凍漲。

立法院11日三讀通過特別條例，匡列特別預算上限5450億元，不包括撥補台電的1000億元在內，但明定普發現金1萬元給民眾。台電接二連三爭取的千億元補貼再度受挫，近日丹娜絲颱風造成的太陽能光電板重大災情，也讓能源轉型政策再遭抨擊。

經濟部能源署12日發布新聞稿說明，台電近年因配合政府凍漲電價政策，以穩定物價、保障民生，已先行吸收超過6000億元的成本，對台電財務已造成沉重壓力，經濟部持續爭取撥補經費，但仍有3000億元未補足。

台電爭取預算落空，是否將以調漲電價方式來彌補虧損？經濟部表示，電價調整是依《電業法》及相關機制，由「電價審議會」依法獨立審議，並非由經濟部長一人所能決定，部分政治人物刻意曲解部長說法，稱「不能保證不漲價」即為失職為不實指控，經濟部鄭重予以澄清。

據了解，經濟部還在思考是否有其他方式可以協助台電彌補巨額虧損，爭取預算支持一直是方案之一，即使此次失敗，未來也沒有排除不用，總之持續想辦法，盡量以不影響電價的方式來解決，但強調電價是電價審議會決定。

電價調整與否，除了國際能源價格因素之外，還會考量台電的盈虧狀況，知情人士表示，4月電價沒有調漲，並非台電沒有巨額虧損的壓力，而是先釋出善意，希望爭取立法院預算補貼1000億元的支持。

許舒博分析，雖然國際能源價格回穩，但台電面臨成本最低的核電歸零、太陽光電災情損失等窘境，其整體發電成本不見得能與國際能源價格走勢同步，加上1000億元補貼又落空，因此他預期台電於9月電價審議會提出的電價調整版本，工業與民生用電恐將全面調漲。

許舒博指出，經濟部在下次電價審議會上提出的電價方案一定是調漲，只是調漲程度問題，至於電價審議會委員們會如何考量，只能到時候再說。

電價 經濟部 台電

延伸閱讀

搶修嘉義風災復電 台電：剩1萬餘戶待復電

不怕藍普發現金撩民粹 綠藉風災強化撥補台電正當性

台電補助千億風波 朱立倫強調不退讓「我們又不是傻瓜」

許宇甄：撥補台電非挺員工 錯誤政策讓綠友友吃香喝辣

相關新聞

台電千億撥補落空 10月電價將漲5%？經濟部表態了

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，台電千億撥補確定落空，外界預期10月電價恐要漲5%...

台廠研製火箭「失控墜落」北海道發射失敗 晉陞集團回應了

台灣晉陞太空集團在研製火箭在日本北海道升空，但未達目標失控墜落。台高層人員透過地方產業界人士說明，此次晉陞集團在日本的公...

備戰關稅衝擊！洪申翰：低薪勞工減班休息 可申請參訓津貼

美國對台灣對等關稅新稅率出爐時間備受關注。勞動部長洪申翰今受訪說，現在大家都在等，勞動部將依關稅談判的最後結果決定哪些支...

外媒稱正討論「收購美頁岩氣資產」 中油：不排除具前景合作選項

外電報導中油正初步討論收購美國頁岩氣製造資產，對此中油今天回應，美國具穩定產能與良好投資環境，其頁岩氣資產當然在評估目標...

政府斥45億促產業AI化餐飲照護先行 漢來、五花馬響應

推動AI走入百工百業，政府啟動大南方智慧雨林計畫，5年擬投入逾新台幣45億元，助產業導入可提高營運效率及服務品質的AI方...

10月電費漲定了？台電千億撥補又落空 電價委員：恐提全面調漲方案

撥補台電1000億元預算落空，外界預期10月電價恐將調漲，經濟部表示，仍將繼續爭取撥補經費，但仍有3000億元未補足，電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。