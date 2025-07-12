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台電千億撥補落空 10月電價將漲5%？經濟部表態了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，台電千億撥補確定落空，外界預期10月電價恐要漲5%。 圖／聯合報系資料照
立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，台電千億撥補確定落空，外界預期10月電價恐要漲5%。 圖／聯合報系資料照

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，台電千億撥補確定落空，外界預期10月電價恐要漲5%。經濟部能源署12日表示，經濟部持續爭取撥補經費，但仍有3,000億元未補足。

經濟部今日發出新聞稿表示，台電近年因配合政府凍漲電價政策，以穩定物價、保障民生，已先行吸收超過6,000億元之成本，對台電財務已造成沉重壓力。經濟部持續爭取撥補經費，但仍有3,000億元未補足。

經濟部並說，日前南部飽受颱風侵襲，台電同仁全力投入災後搶修，維持供電穩定。然而令人遺憾的是，立法院多次刪除政府對台電撥補之預算，使得國家難以善盡對台電凍漲成本的基本承擔，更延宕加強電網韌性時程。嚴重損害公用事業財務之穩定，亦有違尊重專業之原則。

經濟部表示，電價調整係依《電業法》及相關機制，由「電價審議會」依法獨立審議，並非由經濟部長一人所能決定。部分政治人物刻意曲解部長說法，稱「不能保證不漲價」即為失職為不實指控，經濟部鄭重予以澄清。

經濟部呼籲，各界正視能源轉型與電力穩定的重要性，回歸專業，勿任意政治化，支持國營事業永續經營。

電價 經濟部 台電

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