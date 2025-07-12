外媒稱正討論「收購美頁岩氣資產」 中油：不排除具前景合作選項

外電報導中油正初步討論收購美國頁岩氣製造資產，對此中油今天回應，美國具穩定產能與良好投資環境，其頁岩氣資產當然在評估目標之列，中油不排除任何具有前景的合作選項，後續將依實際評估結果與能源政策審慎研議，做出最有利決定。

路透社報導，知情人士指出，為確保台灣經濟發展所需的天然氣供應，台灣中油股份有限公司正初步討論收購美國頁岩氣製造資產事宜。若達成協議，台灣中油將加入愈來愈多的亞洲企業行列，在美國建造更多液化天然氣工廠以擴大出口能力之際，取得美國天然氣資產所有權，得到獲取天然氣的機會。

對此，中油表示，為了強化台灣能源安全並提升自主性，中油持續進行多元布局，尋找天然氣供應來源，而美國具有穩定產能與良好投資環境，長期以來都是中油關注的重要目標礦區。

中油說明，天然氣在能源轉型扮演關鍵角色，因此提高自有油氣占比是中油公司重要任務，美國優良品質、技術成熟的頁岩氣資產，當然是中油的評估目標，且也不排除任何具有前景的合作選項進行評估，後續亦須依據實際評估結果與整體能源政策審慎研議，以做出最有利決定。

台灣中油今年3月與美國阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corporation）簽署協議，同意購買液化天然氣，並投資阿拉斯加液化天然氣計畫，這項計畫將透過管線，從阿拉斯加北部偏遠地區往南輸送天然氣，以液化天然氣形式運到台灣、日本和南韓。