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台廠研製火箭「失控墜落」北海道發射失敗 晉陞集團回應了

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台廠研製火箭「失控墜落」北海道發射失敗 晉陞集團回應了

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
圖為過去晉陞公司試射火箭。示意圖／聯合報系資料照
圖為過去晉陞公司試射火箭。示意圖／聯合報系資料照

台灣晉陞太空集團在研製火箭日本北海道升空，但未達目標失控墜落。台高層人員透過地方產業界人士說明，此次晉陞集團在日本的公司「jtSPACE」首次在日本北海道大樹町完成火箭發射任務，這也是日本第一次有外國投資企業在日本本土的發射任務，雖未達到原預期的100公里高度，但此經驗對下次發射幫助很大。

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晉陞高層人員表示，這次發射屬次軌道發射火箭任務，屬二節式混合式火箭，雖然未達到原預期的100公里高度，但無論火箭引擎點火、推力及脫節、再點火都非常的順利完成，目前推測火箭未能達到預定飛行高度原因，是第二節的Fin 碎裂分離所致，由於是首次發射升空，這次的經驗對下次的發射將有很大幫助。

他指出，這次發射的火箭是經過日本宇宙專家群近三年的嚴格審查通過才完成的發射任務，從另一個角度看，這也代表台灣的太空火箭技術已經能通過日本先進國家的認可並允許在日本國土發射，此次jtSPACE的發射對提升台灣太空科技實力也往前邁進一大步。

晉陞表示，火箭科技及發射從來就不是一件容易的科技，何況要執行跨國跨海發射更具高難度挑戰。台灣晉陞目前仍無法取得在台灣本土發射的機會，導致必須在日本及澳洲尋求發射，所幸這兩個國家都極力歡迎台灣晉陞太空前去發射及發展，這對台灣本土太空科技的發展殊為可惜。

這次jtSPACE在日本的發射受到日本國內高度關注，也為台、日太空科技合作帶來更大想像空間。台灣晉陞澳洲公司AtSPACE團隊近期將在南澳洲再次執行火箭發射任務，值得國人的高度期待。

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