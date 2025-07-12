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備戰關稅衝擊！洪申翰：低薪勞工減班休息 可申請參訓津貼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰今出席「職人祭-電動工具暨五金工具特展」。記者葉冠妤／攝影
勞動部長洪申翰今出席「職人祭-電動工具暨五金工具特展」。記者葉冠妤／攝影

美國對台灣對等關稅新稅率出爐時間備受關注。勞動部洪申翰今受訪說，現在大家都在等，勞動部將依關稅談判的最後結果決定哪些支持勞工的計畫優先上路，日前已率先公布減班休息勞工的參訓津貼計畫，也特別針對月投保薪資3萬300元以下的低薪勞工給予每月最高2280元的津貼。

洪申翰今早出席「職人祭-電動工具暨五金工具特展」。他於會後受訪表示，現在大家都在等關稅最後的談判結果，勞動部已經研擬因應美國關稅的勞工支持計畫，將依照關稅結果決定哪些計畫工具優先上路。

他指出，日前已率先針對受關稅影響的減班休息勞工，公布新版的充電再出發計畫，由於過去低薪勞工不容易申請充電再出發的參訓津貼，這次的新版計畫，特別新增休班休息前3個月平均勞保月投保薪資3萬300元以下的全時勞工，可依實際參訓時數申領每月最高2280元。

除此之外，充電再出發、僱用安定措施這兩支計畫過去只能擇一參加，洪申翰說，這次也將放寬讓受關稅衝擊的事業單位與勞工申請並用，勞動部的支持計畫會視情況滾動調整，最重要原則是有效支持勞工度過特殊國際經貿事件衝擊。

對於立法院昨三讀通過的5450億特別條例，洪申翰說，會以撥補勞保基金100億元、因應關稅支持方案150億元為基礎，跟行政院爭取、討論預算編列。

關稅 洪申翰 投保薪資 勞動部

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