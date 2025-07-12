政府斥45億促產業AI化餐飲照護先行 漢來、五花馬響應

推動AI走入百工百業，政府啟動大南方智慧雨林計畫，5年擬投入逾新台幣45億元，助產業導入可提高營運效率及服務品質的AI方案，今年以嘉南高屏地區的餐飲與照護業先行，吸引漢來美食、五花馬、老字號「阿霞飯店」，和鴻海旗下子公司疆域醫創等加入。

國科會拋出「大南方新矽谷智慧雨林產業創生計畫」，攜手經濟部、數發部，結合特定領域產業、資訊與電信服務業、學界形成3方合作模式，從產業共通性需求出發，共同開發AI解決方案，導入場域應用，並由教育部推動學產共創實務課程，擴大培育AI人才。

國科會說明，今年先期計畫投入3.69億元預算，115年至118年擬每年投入約10.4億元，用來優先支持嘉義、台南、高雄或屏東等縣市，初期推動智慧餐飲、健康照護產業，運用AI技術，提升競爭力，並帶動大南方地區發展。

就餐飲產業而言，可分為示範案與擴散案，其中示範案由餐飲業者提出實際營運痛點與AI應用需求，聚焦提升營運效率、強化服務品質或改善顧客體驗等目標，比如優化餐飲供應鏈與製作流程，AI自動排班、送餐機器人等門店管理計畫，以及AI個性化點餐推薦等精準顧客經營。

餐飲業者出題後，由資訊服務業者提供可落地的AI解決方案，「對症下藥」進行技術評估、模型開發及系統整合，促進技術商品化與產業化；大專校院則可組成跨域研究團隊，參與專案開發與測試，提升實務應用能力。

今年度經濟部一共核定11項示範案提案，包含漢來美食、南台科技大學合作「從語音訂位智能化到廚餘減量」AI應用計畫，三商餐飲攜手東吳大學提出的「AI智慧點餐與情境預測模型實證計畫」，五花馬、南台科技大學聯手推動「AI智慧餐飲次世代店」計畫。

同時，美味求真公司與台南應用科技大學，將為老字號「阿霞飯店」打造傳統台菜智慧營運轉型AI示範導入計畫，也相當吸睛。

擴散案方面，則是由資服業者提出AI優化方案，助餐飲店家解決不同系統平台的數據斷點，以及資訊遞延等問題。據經濟部核定名單，今年共有6家業者可獲補助。

擴散案提案主題包含連鎖餐飲品牌導入智慧POS系統整合服務，透過數據擷取，串接外送平台與POS，自動匯入訂單，分析訂單數據後傳送至POS排程出單，減少錯誤、加快處理速度，提升整體出餐效率與準確率。

另外，健康照護方面，由資訊、電信服務業者主導提案，並與大專校院跨域研究團隊合作，將AI方案導入南部醫院、長照機構或衛生所等場域。

據規劃，徵案主題除社交陪伴、復健輔助，亦包含人體功能數位雙生，即建立長者虛擬分身，整合及分析長者健康數據，自動生成照護紀錄，提供客製化的照護指引，以及安全監控。

數發部數產署指出，徵案核定補助的11案示範案例，要把AI解方模組化並擴散到10個照護機構場域實證，促進健康照護產業AI化，明年持續以健康照護作為主要徵案領域，希望因應照護產業人力不足等需求。

示範案例中，疆域醫創提出「AI數位雙生導入於糖心腎症候群智慧照護的創新應用計畫」。其他亮點案例包含慧誠智醫透過導入毫米波跌倒監測、AI認知訓練、肌力訓練等模組，在社區照護等據點建置全天候安全監控與數位課程平台，提升長者自立生活與健康管理能力。

國科會官員指出，AI走進百工百業已成必然，此計畫明年起將擴大至智慧服務、比如智慧零售與智慧生活，智慧製造、比如傳統製造AI化的金屬加工，車用零組件及食品飼品業，以及智慧農業、智慧醫療等，並以市民需求為導向，發展出智慧城市相關應用服務，先行將成果落地，再擴散至全國各行各業，讓民眾實際感受到科技帶來的便利與改變，更有助於台灣邁向AI之島。