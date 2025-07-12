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CRS檢查將啟動 1800多家金融機構留意3大缺失勿踩雷

中央社／ 台北12日電
CRS最新一年度資料已申報完成，財政部官員呼籲持有海外金融資產及相關所得的納稅義務人，依法誠實申報納稅。圖為財政部門口。 中央社
CRS最新一年度資料已申報完成，財政部官員呼籲持有海外金融資產及相關所得的納稅義務人，依法誠實申報納稅。圖為財政部門口。 中央社

有「台版肥咖條款」之稱的稅務用途金融帳戶資訊（CRS），最新一年度資料已申報完成，今年應申報的銀行、保險、證券業者共約1800多家，各區國稅局將於7、8月陸續啟動風險選案檢查，提醒業者留意3大缺失樣態，否則最高將面臨新台幣1000萬元罰鍰。

美國為防止納稅義務人透過在海外設立帳戶隱匿資產避稅，2010年通過「外國帳戶稅收遵從法」（FATCA，俗稱肥咖條款），要求外國金融機構與美國國稅局簽訂協議，協助辨識美籍海外帳戶，進而得知其是否誠實申報海外資產，提升「海外藏富」難度。

跟進反避稅風潮，多國亦陸續導入類似「肥咖條款」、由經濟合作與發展組織（OECD）主導的共同申報準則CRS，台灣CRS法規在2017年施行、2020年首度申報交換。

目前台灣提供澳洲、日本或英國稅務居民金融帳戶資訊給3國政府，對方也會將當地屬於台灣稅務居住者的金融帳戶資訊，互惠交換給財政部，協助掌握海外收入情形，評估逃漏稅風險，作為選案查核參考。

今年CRS資訊申報期剛於6月底落幕，應申報金融機構約1800多家，包含銀行業、證券業及保險業，各地區國稅局將7、8月陸續展開書面或實地檢查，預計整體查核抽檢比率為1%。

台灣金融機構執行CRS盡職審查程序時，要辨識所有客戶的稅務居住者身份，並將其中屬於交換國的金融帳戶資訊，申報給財政部，後續由財政部與交換國採自動交換方式，將各自掌握到金融帳戶資訊，交換給對方。

若金融機構進行CRS申報或審查有缺失，就會面臨罰則。如果是沒有依規定申報，依稅捐稽徵法可處3000元以上、30萬元以下罰鍰；未依規定盡職審查，則可處20萬元以上、1000萬元以下罰鍰。

根據財政部最新公布的2024年度CRS檢查3大缺失樣態，其中內部管理方面，包含金融機構內部遵循CRS作業流程不夠完整，漏未訂定有關被排除帳戶、終止帳戶等作業規範，即未針對這些特殊帳戶類型訂定有效的辨識與監控措施；以及CRS申報資料未經覆核程序，恐不利申報資料正確性與完整性。

盡職審查缺失方面，包含取得客戶填報自我證明表時，未驗證稅務識別碼正確性，或未建置覆核機制，導致稅務識別碼申報錯誤。申報方面，包含因內部資訊系統缺失，導致漏報應申報帳戶。

財政部官員表示，2024年檢查發現缺失，部分與先前相同，且大多是未訂定或未依相關法規完善內部遵循作業流程，及金融機構第一線人員及覆核人員不熟悉CRS辦法規定衍生的缺失，提醒金融機構多加留意；另外，今年國稅局執行CRS檢查作業將邁入第4年，未來將根據檢查實務經驗，評估調整裁罰樣態，以提高遵循程度，減少實務查核認定爭議。

財政部官員亦重申，國際間交換的CRS資訊無法直接用於課稅，而是供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，呼籲持有海外金融資產及相關所得的納稅義務人，依法誠實申報納稅。

財政部 國稅局

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