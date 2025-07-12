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立院刪台電千億撥補 電價恐漲 產業吃不消

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

政院版特別條例草案明定要挹注台電，立法院昨（11）日三讀通過版本卻刪除台電1,000億元撥補。經濟部能源署指出，台電近三年吸收民生、工業電價成本達6,000億元，至今累積超過4,500億元虧損。工商團體認為，台電沒了千億撥補，勢必爭取調漲電價，化解財務困境，而產業目前面臨台幣升值壓力，若電價再調漲，衝擊雪上加霜。

經濟部能源署指出，撥補台電1,000億元是用於補助台電吸收的民生用電成本，緩解台電財務壓力，確保電力基建更新與供電穩定。此次丹娜絲颱風強襲，全國電桿倒斷近2,500支，電網設施重建更需要經費挹注。

至於補助千億能否凍漲電價？經濟部能源署強調，電價費率無法反映燃料價格及經濟情勢，電價調整仍應依現行電價審議機制辦理。

商總理事長許舒博表示，台電負債比達九成，沒有千億撥補，9月電價審議會應會爭取提高電價，否則台電財務撐不住。工總表示，若漲電價，將衝擊產業。

電價 經濟部 台電

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