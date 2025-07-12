外資反賣為買 台幣結束連5貶

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台幣匯價周本五結束「連五貶」，以升值三點五分、廿九點二○五兌一美元作收，台北外匯經紀公司成交量為八點四四億美元、元太外匯經紀公司交易量四點四七億美元，合計總成交量為十二點九一億美元，為七月以來成交量最低。

昨日外資買超台股一百七十點五億元，連四日來合計買超三百六十點五六億元，本周僅周一小賣超五十五點七九億元。

台灣央行本周已邀集多家外資保管行與面對面溝通，已有自我管理「沒有很好」的外資，被要求採「Ｔ+1」配套措施，即須先買股才能匯入。匯銀表示，目前匯入的資金幾乎都是實際投資台股的外資。不過，出口商拋匯力道仍然強勁，而且都是科技大廠為主。

央行統計，十一日新台幣升值百分之○點一二，歐元貶值百分之○點三八，人民幣升值百分之○點一，日圓貶值百分之○點三九。

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