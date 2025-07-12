董座人事生變？吳東亮、吳欣儒 重返新光三越董事會

新光三越昨日下午原訂召開董事會，進行董事長、副董事長與總經理的人事改選，但由於各大股東歧見未解，會議最終未能順利召開，改選程序再次擱置。不過，法人代表的異動卻為後續局勢投下震撼彈，台新金控董事長吳東亮與新光金董事吳欣儒，雙雙透過改派法人代表方式重返董事會，為未來人事走向埋下變數。

新光三越昨日下午原訂舉行董事會，推選董事長、副董事長及總經理，不過在六月廿七日未當選董事的吳東亮，傳出將藉由東興投資董事改派，取代吳昕昌出席董事會，參與新光三越最重要人事案。

據悉，昨日下午三時各方股東齊聚新光三越總部，原訂召開董事會，但由於各陣營立場分歧，現場形成「會前會」，彼此溝通未果。據了解，原依新光三越大股東的想法，是讓日方代表出席股東會後，就完成董事長、副董及總經理的推選、聘任，沒想到票數最高的董事吳昕達，昨日宣布董事會擇日再開，讓日方股東必須再來台一次，參與董事會。

而吳東亮因為對新光三越的持股低，在改選之時並無勝算，因此傳出在股東會改選時，與吳東興家族聯手，由吳東亮把票投給吳昕達，讓吳昕達成為得票最高的董事，可以掌握董事會召開的節奏，接著再透過東興投資改派代表，取代吳昕昌，進入董事會。

記者求證新光三越，新光三越表示，現在無法回應。對於吳東亮替代吳昕昌，出任新光三越董事，台新金表示，與公司營運無關，無法回應。

今年五月日方股東三越伊勢丹釋出百分之二十一點五持股時，由吳火獅家族新纖（四弟吳東昇）、新紡（二弟吳東賢）、吳東進（大哥）三兄弟，與吳昕陽家族，共同成立新昕資本，吃下日方持股時，外界一度以為吳東進為首的新光集團與吳昕陽，已對三越的經營及人事安排有了共識。沒想到卻在股東會改選上，因為吳東亮的操作，而出現變數，讓外界對新光集團的家族合縱連橫霧裡看花。

而這次的副董人選，傳出除了日方代表續任，包括原董事吳欣盈、董事吳昕達，都傳出有意角逐，目前吳昕陽家族在三越持股約百分之十八，其中吳昕陽是現任總經理，吳昕昌則是副總經理，若吳昕達再擔任副董，則吳昕陽家族三兄弟在新光三越將有舉足輕重地位。不過，據了解，吳東進及吳東昇等大股東的想法，希望先尊重日方意願，若日方不願續任副董事長，再做推派。