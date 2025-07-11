台電千億撥補落空 工商界憂匯率關稅電價3壓力來襲

立法院今天三讀通過特別條例，台電未獲得千億撥補。工商團體認為，台電沒了千億補助，只能爭取調漲電價，化解財務困境，但目前產業面臨美國關稅政策未明、新台幣升值等壓力，若電價再調漲，勢必衝擊廠商競爭力。

因應美國對等關稅，立法院會今天上演表決戰並三讀通過特別條例，匡列特別預算上限為新台幣5450億元，並明定每人普發現金1萬元，普發現金定於今年10月31日前完成，但條文未納入撥補台電。

商總理事長許舒博表示，台電財務狀況很糟糕，負債比高達9成，這次沒有獲得千億撥補，9月電價審議會應該會爭取提高電價，否則以目前的發電結構觀察，「台電財務撐不住」。

許舒博表示，夏季為用電高峰，加上川普對等關稅政策牽動產業發展，若關稅稅率提高，將影響產業競爭力，尤其是傳統產業，雖然高科技產業比較不怕關稅影響，不過產業仍希望水電供應穩定，維持好的投資環境。

工總表示，目前台灣產業深受美國關稅、匯率影響，期盼電價不要再漲，先前也與8大公會共同發布聲明，建議立法院考量產業辛苦時刻，讓台電獲得千億撥補。對於傍晚立法院三讀通過時，刪除撥補台電1000億元，工總代表坦言「也沒辦法」。

產業界認為，現在美國對等關稅談判狀況未明，近期又有新台幣匯率升值壓力，加上台電未獲得千億撥補，台電可能會爭取9月電價審議會提高電價，以維持財務狀況穩定，若台灣電價提高，將對產業造成衝擊。