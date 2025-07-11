台灣關稅要掀牌了 主計總處估將在「這一天」發布最新經濟預測

隨著近日各國對等關稅新稅率陸續公布，下半年景氣恐將急轉直下的氛圍可謂山雨欲來，烏雲和陰霾也愈來愈濃，再加上有媒體報導，行政院副院長鄭麗君等赴美談判人員，已啟程返台，不久台灣關稅稅率也將揭曉，外界憂心主計總處5月底發布的亮眼經濟數據是否有「GDP虛胖、CPI失真」疑慮？

對此，主計總處官員11日表示，預計8月中旬將公布最新經濟預測，屆時將納入川普對等關稅、半導體關稅結果情境因素，目前初步研判8月15日舉行最新經濟預測記者會的機率最高，正式日期預計於下周公告。

主計總處5月底發布的最新預測經濟成長3.1%，但也同時提出上半年成長5.35%，下半年成長僅剩1%的提醒。

其中，下半年出口要衰退3.2%、民間投資衰退0.7%，就連過去暢旺的民間消費也保不了2%，僅剩1.87%，且出口極有可能在川普關稅政策干擾下，開高走低，主計總處估下半年出口恐陷入負成長，預測第3季、第4季分別年減1.93%及4.45%。換言之，今年下半年出口恐將面臨「旺季不旺」。

儘管今年GDP「保3」可望達陣，但國際政經情勢動盪不安，川普關稅政策反覆無常，對等關稅90天豁免期將於7月9日屆期，加上半導體關稅將揭曉，勢必對供應鏈造成衝擊，下半年恐面臨艱鉅挑戰，目前整體經濟情勢仍不容樂觀。

主計總處分析指出，當前景氣展望有五大不確定因素，包括：美國與各國貿易關稅談判結果，對全球經貿活動、通膨及供應鏈的影響。其二是AI、高速運算等資訊科技發展與應用進程，及相應的基礎設施需求變化。其三為地緣政治情勢變化，對全球經濟及原物料價格的外溢影響，其四是各國貨幣走勢及政策動向對國際金融市場與實體經濟的影響。以及政府財政及相關政策對減輕關稅衝擊及穩定物價的效果。

至於在物價方面，主計總處指出，由於川普關稅政策干擾，多個國際預測機構皆認為在全球需求趨緩下，通膨將降溫，加上新台幣對美元走升，可抑低進口物價，5月底最新預測今年消費者物價指數（CPI）年增率為1.88%，下修0.06個百分點，不僅回落至2%通膨警戒線之下，也是近五年最低。

不過，近期以色列對伊朗發動空襲，俄烏戰爭未停，全球地緣政治持續緊張，可能再度推升國際油價，加上外食費及房租漲勢延續，使得國人對物價壓力感受仍深，後續將密切關注物價變化，主計總處將於8月中旬提出最新預測數據。