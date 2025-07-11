丹娜絲颱風強風豪雨侵襲…泓德能源連夜清查 毀害在可控範圍
丹娜絲颱風帶來強風豪雨重創南台灣，許多光電案場東倒西歪，散落各處的光電板引起一片罵聲。泓德能源徹夜清查後表示，七股案場及嘉義興建中的案場確實傳出災情，不過，整體影響在可控範圍，其中，七股案場已在今天傍晚整修完畢恢復併網供電。
泓德能源表示，這次受損主要是受到飛落物擊中光電板造成裂痕，以及電線桿被風吹倒連同電線壓到光電板，造成破裂或變形，或是案場受大雨沖刷產生位移，以及漁電共生案場的水車全數被強風豪雨毀損、設施型防風板掉落等。
位於嘉義義竹興建中的案場，同樣也因強雨或台電電線桿、電線倒下，而有部分模組受到影響。
泓德能源表示，台電已在今日復電，公司加速檢修及更換毀損模組後，已在傍晚恢復併網供電，整體損失仍在可控制範圍內，不會對營運造成影響。
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