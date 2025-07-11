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丹娜絲颱風造成嘉南地區2400支電桿倒斷 台電：史上最慘重電力災情

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
丹娜絲颱風勢橫掃南台灣，全國倒斷電桿近2,500支。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
丹娜絲颱風勢橫掃南台灣，全國倒斷電桿近2,500支。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

丹娜絲颱風勢橫掃南台灣，全國倒斷電桿近2,500支，幾乎全數集中於嘉南地區。台電11日表示，經台電同仁連日搶修，現已復電逾九成五，惟台南及嘉義斷桿情形嚴重，加上用戶零星分布，截至今日15時嘉南地區仍有4萬7,000戶停電，除了維持大學分科測驗考場穩供人力外，台電傾全國各區處九成搶修人力，力拚今日完成主幹線修復，前進大聚落搶修。

丹娜絲颱風肆虐南台灣，創下120年來首度從嘉義登陸的颱風紀錄，沒有中央山脈屏障，強勁風勢橫掃嘉南地區，全國倒斷電桿近2,500支，幾乎全數集中於台南及嘉義，光是台南市斷桿數量就超越2015年蘇迪勒颱風紀錄，成史上最慘重電力災情。

台電說明，丹娜絲颱風堪稱「電桿殺手」，瞬間風力一度達到17級以上，狂風吹倒全台近2,500支電桿，其中九成八斷桿均出現在台南及嘉義，電力設備受損程度遠遠超過2015年強颱蘇迪勒所創下的近千支斷桿紀錄，重創嘉南地區電網系統。其中，從沿海地區到市區無一倖免，包括台南市學甲、七股、北門等三區災情最嚴重，嘉義縣布袋、義竹也仍有逾萬戶停電。

台電指出，然而電桿重建耗時耗力，須先清除舊桿及路樹，再透過大型重機具將一根根超過1噸重的電桿立起，才能架線、修護送電，有時重建20根電桿只為恢復五戶家戶用電，施工過程及電桿運送均極具挑戰。且受西南氣流影響，中南部連日陣雨，現場施工條件極為艱難，台電團隊雖冒雨盡力搶修，施工進度仍受到影響，但仍感謝民眾的體諒。有民眾看到台電同仁從白天搶修到深夜，努力讓村里巷弄重見光明，特別送上牛肉湯感謝第一線搶修同仁的辛勞。

台電強調，復電搶修有其順序，「從變電所到主幹線，再到分歧線的民生聚落」，前面的線路先修好，後面的家戶才有電。正如同水管搶修，主幹管先修好，家家戶戶各自的水管才會有水，主幹管沒修好，用戶家裡的水管修好了也無法送水。電源線路末端的家戶，需要等待前面的線路修復，又因位置常在山區、鄉道、巷弄等用戶分散或距離較遠的地區，復電最後一哩路反而是最漫長的。

台電表示，迄今已動員超過2萬4,000人次、1萬輛車次及逾5,000台機具投入搶修，雲林縣及嘉義市等16縣市已全數復電，復電率逾九成五，針對災情嚴重的台南及嘉義地區，今日將努力完成主幹線修復，前進民生聚落全力搶修拚復電。

颱風 台電 停電

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