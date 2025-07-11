支持設主權基金 專家籲打破舊體制、搶占產業先機

賴總統在就職周年之際拋出成立主權基金的構想，引發產業界高度關注。對此，上市櫃公司協會創辦人施明豪表示，台灣不僅擁有全球第六高的外匯存底，資金規模也相當可觀，是設立主權基金的絕佳時機。他建議，台灣主權基金應比照國際標準，將經營者薪資與市場接軌，以吸引具備全球視野的專業人才進駐，進一步強化基金的投資能力。

上市櫃公司協會11日舉辦「設立主權基金的目的與運作」座談會，會中邀請前政治大學校長周行一、前國發會主委陳美伶、美國安卓樂資本合夥人、台大商研所兼任教授林家振、中經院副院長王健全、前中華郵政董事長翁文祺、中經院區域發展研究中心主任劉大年共同與會。

施明豪指出，台灣經濟實力已逐漸邁入成熟階段，台積電（2330）、台達電（2308）等重量級企業備受外資青睞，許多全球主權基金如挪威、沙烏地阿拉伯、新加坡政府基金早已投資台灣企業並獲利豐碩。如今台灣若能成立屬於自己的主權基金，不僅可回應資本市場需求，更能成為推動產業升級與國際布局的重要力量。

陳美伶提到，賴總統提出設立主權基金的構想反映出社會已有高度共識，約65%的外界聲音持支持態度。她強調，台灣目前已面臨結構性挑戰，不能只依賴半導體產業，應借鏡過去政策決策如何奠定今日基礎，開始思考未來50至100年的競爭力布局。

周行一則提到，針對台灣是否適合設立主權基金，目前面臨的有三大關鍵問題，資源從何而來、治理架構如何設計，以及如何建立績效考核機制與責任制度。他強調，設立主權基金的目標應清晰，必須有效連結其使命與實際績效，才能真正發揮政策工具的功能。

王健全則表示，台灣主權基金的推動已討論超過20年，現今應正視其必要性。台灣出口結構過度依賴半導體，形成產業與薪資的M型化，加上傳統產業面臨五重壓力，急需一個能夠多元投資並支撐產業升級的國家戰略工具。對於基金來源，可來自外匯存底、保險資金與民間共襄盛舉，唯有達到一定規模與專業化治理，台灣方能在全球資本與技術競逐中占有一席之地，邁向永續經濟安全。

翁文祺則提到，未來若由行政院設主權基金，應從三方面著手，一、資金體量與來源清晰，以財政撥款、借款或發債為主；二、制度設計彈性化，避免官僚限制投資操作與人事任用；三、聚焦新興產業與國際布局，如量子、替代能源、軟體與材料等，以國家力量搶占全球下一輪科技與產業制高點。主權基金不是選項，是刻不容緩的國家戰略。

林家振則是憂心主權基金的設置最大問題恐怕是會是在人才方面，首要面對的就是須有能力在國際頂尖學府如美國常春藤聯盟進行徵才，並提供不遜於投資銀行的薪酬待遇，這對台灣現有體制與政治文化都是挑戰。

劉大年則說，全球產業競爭日趨激烈，各國不再單靠補貼或稅賦優惠，而是設立主權基金推動關鍵產業布局。台灣目前以流促條例為主的補貼方式已難以應對國際變局，設立主權基金不僅是財富管理，而是關乎未來產業定位與全球競爭力的重大政策。

此外，他也建議，可考慮將台灣現有的四大基金，像是退休基金、勞保基金、勞退基金與中華郵政基金統合，提升整體規模與運作透明度，並引進國際投資管理機制，杜絕過去國內操盤弊案重演。他強調，主權基金若由公務體系獨立運作，恐難與國際競爭，應仿效先進國家制度，以市場化薪酬延攬全球菁英，提升營運績效。

最後，施明豪呼籲，台灣也可與美、日等國攜手成立雙邊主權基金，如美日目前正推動規模高達三千億美元的合作模式，正顯示跨國主權基金合作已成趨勢。透過參與國際主權基金的投資與治理，將有助台灣建立制度基礎、累積實戰經驗，為未來打造具國際競爭力的主權基金打下根基。