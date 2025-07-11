真有領這麼多？5月平均總薪資衝上6.5萬元 人力銀行分析三點原因

主計總處公布最新薪資統計，5月工業及服務業本國籍全時受僱員工經常性薪資平均數為50,483元，如果加上獎金和加班費，合計總薪資平均有65,542元。但，對多數上班族來說，卻很無感。對此，104人力銀行公共事務處媒體公關課經理安芷嫻11日分析三點原因。

安芷嫻指出，首先五月適逢端午節，總薪資可能會包含企業提供的端午禮金，其二則是對等關稅暫緩期間，廠商出現加緊出貨情形，可能拉高加班時數增加加班費，第三點則是平均月薪是所有受雇者進行平均，薪資行情可能會被極端值拉高。

此外，安芷嫻也分享，符合此薪資條件的高薪產業包含電腦及消費性電子製造業2024年平均月薪6萬、半導體業5.9萬、投資理財與軟體網路業5.5萬；高薪職務則有軟體/工程類人員6.5萬、經營/幕僚類人員6.2萬、工程研發類人員6.1萬。在大缺工時代，建議企業可提供更優渥的薪資條件來吸引求職者。