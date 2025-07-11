助輝達落腳北士科 北市府盼與新壽合意解約

輝達計畫將台灣總部設置於北士科T17、T18基地，但因地上權歸屬新光人壽，導致開發卡關。台北市副市長李四川今天說，最好的方式是市府與新壽合意解約，再專案設定地上權。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月宣布輝達台灣總部將落腳北投、士林，台北市政府隨即組成跨局處小組，每週固定與輝達開會保持聯繫，後續確認輝達屬意地點為新光人壽在民國111年2月完成地上權設定登記的北投士林科技園區T17、T18基地。

李四川今天接受媒體聯訪表示，經過近2個月後，新光人壽終於在昨天正式來文市府，表達希望直接移轉地上權給輝達，市府也在昨天回函說明此方式與契約不符且恐有圖利嫌疑，須進一步釐清移轉方式。

依據新壽與北市府簽訂的合約，新壽若想移轉地上權，須在興建完成並取得使用執照之後才能辦理，且應在完成地上權設定登記日起5年內取得全部建物使用執照，期限最多可再延長2年，意即新壽須在118年前取得建物使照，否則即是違約。

李四川說，市府以最速件回文新壽，也希望新壽儘速回覆，「總必須要走出來，不能一直躲在輝達後面」。共同受訪的產業發展局長陳俊安也喊話新壽，應更積極面對此事。

至於T17、T18基地地上權能如何移轉，李四川表示，最好的方式是市府與新壽合意解約，意即市府以合理價格將此處地上權買回來，再依據輝達需求進行都市計畫變更程序，將2塊基地整合後重新設定地上權。

不過，李四川說，這塊土地收回後應重新公開招標，為讓輝達台灣總部能順利興建，市府已函文行政院內政部，洽詢能否比照「土地徵收條例」第44條第1項第4款，專案核准設定地上權給輝達。

若新壽不同意，李四川表示，市府有持續提供周邊其餘用地供輝達參考，但輝達初步仍鎖定T17、T18基地。

地政局長王瑞雲補充，若新壽118年仍無法取得建物使照，且2次限期改善後仍未改善，最重可直接終止合約。