快訊

114分科數甲／有送分也有冷門題！考生樂「比預期簡單」 試題與解答看過來

不只全國電子！街口支付爆停用潮 momo也跟進「暫停提供服務」

京華城案新進展！沈慶京裁定3億元交保 左腳配戴電子腳環

確實收到新壽來函表態讓地給輝達 北市府：恐違約、涉圖利

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
新壽得標北士科T17、18土地但至今仍未開工。本報資料照片
新壽得標北士科T17、18土地但至今仍未開工。本報資料照片

輝達（NVIDIA）今年5月宣布擬在北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地設立總部，但因土地地上權由新光人壽取得、合作模式未明確，導致案情停擺。北市副市長李四川11日證實，新壽終於發函表示願將土地「直接轉移」給輝達，但市府認為該做法與當初合約不符，恐違反契約、引發圖利疑慮。

李四川指出，依原契約規定，新壽須先開發、取得使用執照後，才可移轉地上權，如今未開發就欲讓地，程序上恐有問題，市府已於當天下班前回函，要求新壽說明，並強調此舉若讓新壽取得額外利益，將涉及圖利爭議。

另外，輝達希望整合T17與T18、取消中間道路，北市府表示，這涉及都市計畫變更與土地增值，初估可能需補繳約50至60億元權利金。

法制局說明，若要讓輝達合法取得土地使用權，希望新壽能與市府「合意解約」，由市府收回地上權後，再設定新契約給輝達，該方案已報內政部並轉行政院待核定。

李四川表示，市府沒有強制要求新壽在特定時間內回覆，但希望能在約一周內回應，儘快釐清問題，新壽應正面處理。

輝達 新壽 地上權

延伸閱讀

新壽北士科土地轉給輝達恐涉圖利？議員提1解方「先蓋好再轉」

新壽北士科土地直接轉給輝達蓋總部？北市憂圖利「界線要畫明」

輝達台灣總部用地有解？新壽發函北市府欲直接轉讓北士科T17和T18

輝達落腳北士科重大進展！新壽直接轉讓T17、T18 北市：恐與契約不符

相關新聞

新壽北士科土地直接轉給輝達蓋總部？北市憂圖利「界線要畫明」

新光人壽願將北士科T17、T18土地轉給輝達作總部使用，北市副市長李四川今說，若直接轉會違反契約，且若新壽從輝達得到很大...

輝達落腳北士科有解 新壽已發函北市府同意轉讓

輝達落腳北市科有望，市場傳聞新壽10日已發函北市府，同意T17及T18轉讓，新壽今天表示，對於市場傳聞表示尊重，並強調已...

工地臨時工、外送員注意！ 手機上網、便利商店可加災保

勞動部11日表示，為因應我國從事非典型勞動人口日益增加的就業趨勢，《勞工職業災害保險及保護法》提供多元且簡便的加保管道，...

輝達台灣總部用地有解？新壽發函北市府欲直接轉讓北士科T17和T18

輝達台灣總部用地有解！據了解，新光人壽昨日已正式發函北市府，北市府原則上已同意新壽可直接轉讓北士科的T17和T18的土地...

關稅談判結果遲未出爐 陳冲擔心美方以百年零息債券來要求台灣換債

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，美國海湖莊園協議裡，最令他擔心的是百年「零息債券」，尤其是對台灣的影響，因...

景順：亞洲新興市場今年表現良好 美元走軟可能是最重要的原因

最新的關稅延後為進一步談判打開大門，美國要求貿易夥伴作出更多讓步。以下亞洲地區的關稅包括日本25%、韓國25%、馬來西亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。