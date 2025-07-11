確實收到新壽來函表態讓地給輝達 北市府：恐違約、涉圖利
輝達（NVIDIA）今年5月宣布擬在北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地設立總部，但因土地地上權由新光人壽取得、合作模式未明確，導致案情停擺。北市副市長李四川11日證實，新壽終於發函表示願將土地「直接轉移」給輝達，但市府認為該做法與當初合約不符，恐違反契約、引發圖利疑慮。
李四川指出，依原契約規定，新壽須先開發、取得使用執照後，才可移轉地上權，如今未開發就欲讓地，程序上恐有問題，市府已於當天下班前回函，要求新壽說明，並強調此舉若讓新壽取得額外利益，將涉及圖利爭議。
另外，輝達希望整合T17與T18、取消中間道路，北市府表示，這涉及都市計畫變更與土地增值，初估可能需補繳約50至60億元權利金。
法制局說明，若要讓輝達合法取得土地使用權，希望新壽能與市府「合意解約」，由市府收回地上權後，再設定新契約給輝達，該方案已報內政部並轉行政院待核定。
李四川表示，市府沒有強制要求新壽在特定時間內回覆，但希望能在約一周內回應，儘快釐清問題，新壽應正面處理。
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