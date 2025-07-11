新壽北士科土地直接轉給輝達蓋總部？北市憂圖利「界線要畫明」

新光人壽願將北士科T17、T18土地轉給輝達作總部使用，北市副市長李四川今說，若直接轉會違反契約，且若新壽從輝達得到很大的利益，會有圖利問題。也有官員進一步指出，希望輝達座落北市帶來發展，但絕對要依法來，「界線要畫明。」

輝達執行長黃仁勳5月宣布有意在北士科設總部，新光人壽昨發文給北市府，強調願將T17、T18兩土地轉讓給輝達使用。但北市府也回文，對直接轉讓表達疑慮，並未同意新壽。

李四川今說，原契約是規定必須蓋好才能轉，這一部分如果是直接轉，就會違反契約，且若新壽從輝達得到很大的利益，就會有圖利問題。依新壽的公文，他們認為直接轉移，沒有法律的問題，只有契約的問題，但他認為「契約本來就是法律」。

也有官員說，地上權轉移要經市府同意，新壽公文有兩個重點第一是欲直接轉移給輝達，但原契約是蓋好，取得使用執照，才能申請轉移給第三人，會與原契約不符，還要釐清是否持有土地後未蓋建物，土地就以低價買、高價賣等問題。

第二提到T17、18中間的道路，輝達希望兩塊地合併在一起，希望都市計畫變更。官員說，從道路變為一塊土地，面積增加，涉及價值增加、權利金和都市變更等問題。

官員說，因此市府若直接同意新壽直接轉移地上物，就涉及圖利問題，即便是要修改合約，恐怕也免不了爭議，但若按原契約新壽蓋好建物，取得使照再移轉第三人，也許不是全案最佳解方，但問題會單純許多，後續還得看新壽態度。