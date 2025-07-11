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輝達落腳北士科有解 新壽已發函北市府同意轉讓

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
輝達落腳北市科有望，市場傳聞新壽10日已發函北市府，同意T17及T18轉讓。記者林俊良／攝影
輝達落腳北市科有望，市場傳聞新壽10日已發函北市府，同意T17及T18轉讓。記者林俊良／攝影

輝達（NVIDIA）落腳北士科有望，市場傳聞新壽10日已發函北市府，同意T17及T18轉讓，新壽今天表示，對於市場傳聞表示尊重，並強調已簽保密協定，不便對外透露。

據可靠消息來源指出，為了新壽北士科土地，新光金曾多次與北市府協商，連台新金（2887）董事長吳東亮，都親自出馬與台北市長蔣萬安見面商議，展現新光集團的誠意。

北市府部分，除了蔣萬安外，專案小組由北市府副市場李四川領軍，積極與輝達及新壽協商，近日傳出獲得突破性進展，當中甚至未涉及違約金的賠償問題，不過相關人士，並沒有對外說明細節，強調一切以北市府說法為主。

而新光金（2888）及台新金今日股票交投熱絡，新光金更爆出111萬張大量，尤其尾盤有大筆交易出現，終場上漲0.45元收11.8元；台新金也爆出63萬張大量，終場上漲1.4元收18.3元，兩檔金控股成交量占大盤高達7%。

市場人士認為，極可能是T17及T18傳出好消息，不過知情人士透露，新光金因為即時進入合併，能在市場交易的時間進入倒數計時，才導致交易大量。

新壽 新光金 台新金

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