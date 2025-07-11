工地臨時工、外送員注意！ 手機上網、便利商店可加災保

勞動部11日表示，為因應我國從事非典型勞動人口日益增加的就業趨勢，《勞工職業災害保險及保護法》提供多元且簡便的加保管道，以確保勞工職場工作安全。雇主或勞工本人可透過手機上網、便利商店等方式加災保，勞動部提醒工地臨時工、外送員記得加保。

勞動部表示，依災保法第10條及其相關規定，該法第6條至第9條規定以外之受僱員工(即受僱於自然人雇主勞工，例如：工地臨時工、農忙時期的臨時採茶工等)或實際從事勞動之人員(自由接案的室內設計師等)，得由雇主或本人透過勞工保險局所設網站、便利超商 (7-11 ibon機台)等方式，辦理參加勞工職業災害保險(下稱災保)。

從事外送平台工作的勞工朋友，如與外送平台間為僱傭關係，應由平台業者為其辦理參加災保；非屬僱傭關係並參加職業工會為會員，應由所屬工會加保；未加入職業工會者，可透過前述的簡便方式，自行加保。

勞動部說明，保險效力於繳費完成時生效，之後若遭遇職業傷病保險事故時，除可請領各項保險給付外，亦可銜接相關職業重建服務，以利儘速重返職場。

勞動部指出，截至114年6月底止，依災保法第10條規定申報加保之被保險人已達31萬4千餘人次，相較前一季成長14％，顯見在第一線工作現場的雇主、勞工，日趨重視職場安全。

勞動部呼籲，鑑於營建工地工作風險較高，雇主別忘了幫臨時僱用的員工投保災保，也可分攤雇主於勞動基準法上的職業災害補償責任；而投入外送工作者，除應遵守交通規則，確保自身安全外，也別要忘了加入災保，只要繳納少許保費，即可獲得完善保障，讓自己在外送的路途上更安心。