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輝達台灣總部用地有解！新壽發文北市：直接轉讓T17、T18

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輝達台灣總部用地有解！北市府同意新壽可直接轉讓北士科T17和T18

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新壽正式發函北市府，北市府同意新壽可直接轉讓T17和T18。 圖／本報系資料照片
新壽正式發函北市府，北市府同意新壽可直接轉讓T17和T18。 圖／本報系資料照片

輝達台灣總部用地有解！據了解，新光人壽昨日已正式發函北市府，北市府原則上已同意新壽可直接轉讓北士科的T17和T18的土地給輝達，在就等北市府內部開會討論，把包括新壽取得該土地以來這幾年的增值利益、稅費繳納等事宜都拍定，新壽就可轉讓給輝達。估計在今年第3季底完成轉讓，這也是輝達向北市府爭取多時的結果。

據指出，這段期間輝達也向北市府積極交涉，終獲北市府點頭，並且指示新壽發出公文給北市府，北市府就會啟動相關作業；對新壽而言，倘若把地上權合約直接轉讓給輝達，新壽也可獲得上百億的收益，對新壽的RBC（資本適足率）將有幫助，新壽上半年因為匯損問題，有大約30個百分點的RBC折損，除了發債、增資之外，倘若能透過處分不動產來取得更多的現金，也是可為RBC減壓的方式。

至於依照原規劃，T17、T18中間的小路有礙輝達直接在北士科複製美國總部的貝殼外型樣式，對此，北市府在內部會議召開時，也將一併解決此一問題。預計今年第3季之前，這些問題都會獲得解決，並且順利完成轉讓。

輝達 新壽 增資 北士科

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