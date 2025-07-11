關稅談判結果遲未出爐 陳冲擔心美方以百年零息債券來要求台灣換債

曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，美國海湖莊園協議裡，最令他擔心的是百年「零息債券」，尤其是對台灣的影響，因為台灣高達5千億美元的外匯存底，持有美債規模就算沒有9成也有8成，而現在美台關稅談判結果遲未出爐，也使他擔心美方會否以百年零息債券來要求台灣換債。

陳冲今日以「國際貨幣戰爭3.0」為題，在中美經濟合作策進會所舉辦的論壇發表專題演講，他預期未來全球將走向「多極並立」的國際貨幣體系，而且除了人民幣崛起，歐元崛起的力道也很強，尤其在作為國際支付及全球貨幣的貿易融資市場的占比，歐元都領先人民幣，美國卻獨針對人民幣的崛起防範。

針對「去美元化」議題，陳冲指出，當然不是馬上就可看到，但從美元在SWIFT體系被作為國際支付占比的下滑，已從最早的8、9成，降為現在的48.46%，就可看出歐元、人民幣等其他貨幣崛起的力道，歐元占比已達23.56%。

此外，對於現在美國向各國談判關稅，陳冲以2千年前戰國時代的「合縱連橫」來比喻，美國就好比秦國的張儀推出連橫，他說，倘若美國採取現有的WTO（世貿組織）貿易談判機制，就是採取蘇秦的「合縱」，但現在他這種各個擊破的作法，就等於使用「連橫」，而中國透過一帶一路、擴大金磚國家聯盟的方式，則是採取「合縱」策略。美國總統川普宣稱要求對金磚國家一律再多加徵10%的關稅，在他看來即是特別針對中國。

對於美國穩定幣，陳冲分析，美國穩定幣占全球的穩定幣體系比重高達99%，不但已有絕對地位，甚至已被川普視為解決美國債務問題的工具，還積極推動穩定幣立法，這是因為美元穩定幣的發行，被要求必須準備等量的美元法幣及美國政府公債。但由於持有法幣不會孳息，因此，這時就可以建立美國公債更多的買盤，來使美國公債殖利率下降，接著降低美國債息的負擔。在他看來，川普第一任期和拜登，為近25年來增加最多，分別暴增7.8兆美元和8.47兆美元的國債，因此美債問題也是川普的燃眉之急。

陳冲在演講中，特別分析在國際貨幣大戰當下，大陸擬透過香港發展穩定幣，以多達1兆的境外人民幣為籌碼加入戰場，而歐洲央行總裁拉加德在最近的演說中已喊出「global euro」（全球歐元），而且認為要成為全球化的貨幣，歐元具有三個基本條件，包括地緣政治的信賴度、經濟的韌性，以及正派的法律和制度，在陳冲看來，拉加德已展現她推動歐元全球化的企圖心和信心。